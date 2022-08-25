我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市中低收入屋主 將可獲房產退稅

法拉盛商店頻遭竊 一天多起

驚動聯合國？柬埔寨副總理蘇慶親自啟動反人口販賣行動

編譯張佑生╱即時報導
聯合國第76屆大會輪值主席阿卜杜拉·沙希德（左）22日在柬埔寨首都金邊與該國總理洪森會談。（新華社）
聯合國第76屆大會輪值主席阿卜杜拉·沙希德（左）22日在柬埔寨首都金邊與該國總理洪森會談。（新華社）

《柬中時報》報導，柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶宣布親自領導一項執法專案行動，以期動員所有資源，重拳打擊人口販賣犯罪，揪出和嚴懲幕後主謀。

24日下午，蘇慶副總理會見到訪的聯合國柬埔寨人權狀況特別報告員威迪·蒙丹蓬（Vitit Muntarbhorn）。

蒙丹蓬關注柬埔寨公民權、政治權、監獄管理、毒癮康復服務、人口販賣，以及國際人權合作。

蘇慶強調，柬埔寨受到販運人口行為的影響，不法分子利用柬埔寨的“弱點”進行人口販賣犯罪。

蘇慶強調，柬埔寨內政部和政府決心打擊人口販賣犯罪，持續採取行動打擊和救出許多受害者。蘇慶透露，柬當局將在近期內啟動打擊人口販賣專案行動。該專項行動將由他親自領導。

蘇慶指出，該專項行動也將加強與所有攸關方的執法合作，以揪出人販集團幕後首腦，依法嚴懲。

為了打擊人口販運犯罪，柬埔寨內政部8月18日已開始清查所有外國人居住的地點，除外國使節以外。

蘇慶19日曾透露，清查行動在西哈努克省、干拉省等地開展，抓捕了一批主管和營救多名受害者，其中包括美國人和美籍柬裔人士。

內政部 監獄 聯合國

上一則

安倍晉三遇刺報告出爐 日警察廳長認「維安疏失」請辭

下一則

柬埔寨淪人蛇詐騙天堂 當地華商發聲明稱「難免魚目混珠」

延伸閱讀

南韓再創全球最低生育率紀錄

南韓再創全球最低生育率紀錄
柬埔寨總理遭控派子舔越 柬埔寨將淪為第二個越南?

柬埔寨總理遭控派子舔越 柬埔寨將淪為第二個越南?
富裕但不生小孩 南韓人口到本世紀末料將腰斬 威脅經濟

富裕但不生小孩 南韓人口到本世紀末料將腰斬 威脅經濟
柬埔寨拐騙案 美菲印尼都有被害人

柬埔寨拐騙案 美菲印尼都有被害人

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？

華婦洛杉磯知名日料店吃海膽中毒 店家為何不願賠？
冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了

冰箱裡有這些肉類食品？農業部警告：快扔了
早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了

早餐吃麵包不好嗎？除了飽足感 專家揭3缺點：別吃了
降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包

降通膨法案對紅藍卡處方藥的改變 影響4900萬人荷包
穿艾成買的白紗 王瞳捧婚紗照淚崩：永遠是你漂亮老婆

穿艾成買的白紗 王瞳捧婚紗照淚崩：永遠是你漂亮老婆