驚動聯合國？柬埔寨副總理蘇慶親自啟動反人口販賣行動

聯合國第76屆大會輪值主席阿卜杜拉·沙希德（左）22日在柬埔寨首都金邊與該國總理洪森會談。（新華社）

《柬中時報》報導，柬埔寨副總理兼內政部 長蘇慶宣布親自領導一項執法專案行動，以期動員所有資源，重拳打擊人口販賣犯罪，揪出和嚴懲幕後主謀。

24日下午，蘇慶副總理會見到訪的聯合國 柬埔寨人權狀況特別報告員威迪·蒙丹蓬（Vitit Muntarbhorn）。

蒙丹蓬關注柬埔寨公民權、政治權、監獄 管理、毒癮康復服務、人口販賣，以及國際人權合作。

蘇慶強調，柬埔寨受到販運人口行為的影響，不法分子利用柬埔寨的“弱點”進行人口販賣犯罪。

蘇慶強調，柬埔寨內政部和政府決心打擊人口販賣犯罪，持續採取行動打擊和救出許多受害者。蘇慶透露，柬當局將在近期內啟動打擊人口販賣專案行動。該專項行動將由他親自領導。

蘇慶指出，該專項行動也將加強與所有攸關方的執法合作，以揪出人販集團幕後首腦，依法嚴懲。

為了打擊人口販運犯罪，柬埔寨內政部8月18日已開始清查所有外國人居住的地點，除外國使節以外。

蘇慶19日曾透露，清查行動在西哈努克省、干拉省等地開展，抓捕了一批主管和營救多名受害者，其中包括美國人和美籍柬裔人士。