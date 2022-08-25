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英相候選人承諾 解密更多不利俄及惡意國家情報

編譯中心／綜合24日電
俄烏戰至今滿半年，英國持續強力提供烏克蘭各式援助；圖為英國中央政府機關大樓屋頂仍持續飄揚烏克蘭國旗。（中央社）
俄烏戰至今滿半年，英國持續強力提供烏克蘭各式援助；圖為英國中央政府機關大樓屋頂仍持續飄揚烏克蘭國旗。（中央社）

英國首相候選人、外交大臣特拉斯承諾，一旦當選，將解密更多情報，揭露莫斯科的謊言和套路。她指出，這也適用於應對其他潛在敵對國家的惡意行為及其他威脅全球安全的行為者。

執政的保守黨正選舉新黨魁，當選者將是英國新首相。多數民調結果顯示，與另一位候選人、前財相蘇納克（Rishi Sunak）相較，特拉斯（Liz Truss）更有可能勝選。由於「對中鷹派」形象鮮明，不排除特拉斯所指「潛在敵對國家」包括中國。

特拉斯23日在親保守黨大報「每日電訊報」（The Daily Telegraph）發表文章，強調她若擔任首相，英國將維持強力支持烏克蘭、反制俄羅斯的立場。自俄羅斯2月24日全面侵略烏克蘭以來，英國已提供烏克蘭價值約23億英鎊的軍事援助，居歐洲各國之冠。

特拉斯說，她將盡一切所能，包括透過解密更多情報，揭發莫斯科侵蝕、顛覆自由民主政體的計畫和手段。

她指出，俄羅斯的侵略行動充斥謊言；俄方企圖借助大量的誤導訊息，合理化毫無正當性的現象，但英國政府將與國際夥伴合作，揭穿謊言、批判俄方野蠻行徑。這樣的立場也適用於應對其他利用誤導訊息製造混亂、侵蝕全球穩定的威權政府。

特拉斯在文章提到，對自由世界而言，烏克蘭的遭遇是當頭棒喝，迫使各界面對現實。在這個越來越危險的世界中，英國必須重新思考對安全議題的態度以及如何遏制、嚇阻敵方，並確保英國在捍衛自由民主位居全球領導地位。

另一位首相候選人蘇納克則選擇在今天、8月24日「烏克蘭獨立紀念日」，在烏克蘭英文媒體「基輔郵報」（Kyiv Post）發表給烏克蘭全國民眾的公開信，強調無論英國國內情勢有何變化，「英國人永遠會是你們最堅強的盟友」。英國將持續支援烏克蘭贏得戰爭及進行重建，無論需要多長時間。

8月24日是烏克蘭獨立紀念日，紀念烏克蘭最高立法機關1991年通過獨立宣言、宣告自蘇聯獨立，今年的獨立紀念日也是俄烏戰爭滿6個月。

俄烏戰爭及其衍生的安全議題是英國首相選舉焦點之一，討論熱度勝過中國相關議題，「對俄強硬」、「力挺烏克蘭」被視為有利凝聚黨員和廣大民眾支持。

即將卸任的英國首相強生（Boris Johnson）今天也突訪烏克蘭首都基輔（Kyiv）表達支持，並宣布新一波價值約5400萬英鎊的軍援。

這是俄烏戰爭爆發後，強生第3次造訪基輔。他也是第一位在戰爭發生後訪問基輔的七大工業國集團（G7）領袖。

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