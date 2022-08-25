英法海底隧道列車拋錨 數百人困5小時「有如災難片」

英法海底隧道發生列車拋錨， 乘客被困數小時。（路透）

一列行駛於英、法兩國間的「歐洲隧道穿梭列車」（Eurotunnel Le Shuttle），23日晚在英法海底隧道（Channel Tunnel）內拋錨，數百名乘客受困至少五小時後才被疏散，有乘客表示被迫待在海底「就像一部災難電影 」。歐洲隧道公司發言人表示，隧道運輸恢復正常；列車營運商表示已開始調查此事。

英國 媒體報導，當地時間23日下午，這列由法國加萊（Calais）開往英國福克斯通（Folkestone）的穿梭列車在行駛途中警報聲響起，列車動彈不得，路線暫停營運，整條路線直到24日上午才恢復正常運作。

社群 平台網友分享畫面顯示，乘客不得不棄車，從緊急疏散隧道離開，大批旅客下車之後提著行李、帶著寵物徒步到另一列替代列車，始告脫困。

來自伯明罕（Birmingham）的37歲女子費洛斯（Sarah Fellows）說，緊急疏散隧道很「可怕」，「就像一部災難電影。走進深淵中，不曉得會發生什麼事。我們一大群人被迫待在海底。隧道裡有一名女子在哭，另一名獨自旅行的女子恐慌發作。」

一名不願透露姓名的乘客說：「有幾個人被困在隧道中嚇壞了，那是個有點奇怪的地方…我們被困在那底下至少五小時。」還有旅客抱怨，列車在隧道裡停止行駛，旅客都在車上，但列車公司溝通欠佳，播音系統運作不良。

歐洲隧道穿梭列車公司發言人表示，服務已恢復正常，並稱昨晚的事件始於列車警報響起，有必要對此進行調查。這次拋錨的穿梭列車載有約100輛車輛。列車公司表示，將個別聯繫所有乘客以安排賠償事宜。

發言人表示，這類事件不常見，但也不算特殊，搭載貨車的穿梭列車要比搭載私家車輛的穿梭列車更常遭遇這種狀況。

英法海底隧道全長50公里，海底段37.9公里，這是全世界最長的水下隧道，列車在英國肯特郡福克斯通與法國加萊兩個端點之間營運。根據隧道官網宣稱，往來兩地車程僅35分鐘。

據英國廣播公司（BBC）報導，英法海底隧道列車旅客以前也曾因為車輛故障而徒步疏散，2016年6月30日當天傍晚列車故障，近500名旅客受困，經過接駁，深夜才抵達終點；2009年12月耶誕節前不到一周，一列五節車廂的歐洲之星故障，逾2000人受影響。