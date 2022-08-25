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任期有3種說法 泰國總理帕拉育遭停職 泰式民主恐動盪

編譯中心／綜合24日電
泰國總理帕拉育（右）。（美聯社）
泰國總理帕拉育（右）。（美聯社）

泰國媒體報導，泰國憲法法庭24日下令總理帕拉育停止職務，直到法庭裁定他是否已達到規定的八年任期限制。帕拉育的任期爭議與泰國政治傳統之一「軍事政變」息息相關，他停職也可能為下一波政治動盪埋下伏線。

泰國「Thai Enquirer」等媒體說，泰國在野黨議員22日向憲法法庭提出請願，要求就帕拉育任期釋憲。憲法法庭24日以五票對四票決定接受反對黨請願，審理帕拉育任期問題。帕拉育的總理職務現在停職，副總理普拉威暫代總理，直到憲法法庭做出判決，帕拉育自兼的國防部長職務則不受影響。

2014年5月時任陸軍司令的帕拉育發動政變，同年8月24日根據臨時憲法就任總理，至今年8月24日任期滿八年。根據現行憲法規定，總理任期不得超過八年，帕拉育的任期應在8月23日午夜屆滿。

不過帕拉育的任期目前有三種說法，第一是由2014年8月開始計算；第二是由現行憲法生效日也就是2017年開始計算；第三是從2019年國會選舉後、帕拉育6月就職開始計算。

若根據後兩種算法，帕拉育仍可繼續擔任總理。泰媒指出，憲法法庭約需一個月時間針對此案做出判決。

美聯社說，一般認為憲法法庭不太可能判決帕拉育不得續任總理，因為過去該法庭許多判決都偏向政府。不過，若判決無法令人信服，可能引發反對勢力上街頭示威。

據明報報導，泰國1932年起實施君主立憲制至今，已經舉行了26次全國眾議院選舉，有29個首相，但是泰國軍方也發動了20多次政變，是全世界政變次數最多的國家，堪稱「政變之國」。政變原因有軍方將領彼此不服，也有不同政黨、陣營對峙引發民怨，軍方在「人民期盼」下發動政變以「恢復秩序與和平」。一次又一次的政變，形成有別於傳統西方民主的「泰式民主」。

泰國 國防部 眾議院

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