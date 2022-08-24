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西國贓車被嫌犯開到卡在階梯上 消防員費力移走

編譯周辰陽／即時報導
西班牙首都馬德里23日深夜發生嫌犯開著偷來的轎車闖進了一處地鐵與公車站，隨後被卡在站內的階梯動彈不得，消防隊員拿出滑輪與鎖鏈，才把這輛車費力地移走。（路透 / MADRID EMERGENCY SERVICES）
西班牙首都馬德里23日深夜發生嫌犯開著偷來的轎車闖進了一處地鐵與公車站，隨後被卡在站內的階梯動彈不得，消防隊員拿出滑輪與鎖鏈，才把這輛車費力地移走。（路透 / MADRID EMERGENCY SERVICES）

西班牙首都馬德里23日深夜發生嫌犯開著偷來的汽車闖進一處地鐵與公車站，結果車被卡在站內的階梯上動彈不得，消防隊員拿出滑輪與鎖鏈，才把這輛車費力地移走。

這起事件發生在橢圓廣場（Plaza Elíptica）地鐵與客運站，此處有兩條地鐵，可換搭市區公車、城際巴士與開往托雷多（Toledo）的長途客運。路透與《國家報》（EL PAÍS）報導，這輛被偷的汽車闖進了站內，隨後就困在階梯上。

影片來源：聯合新聞網

據馬德里緊急勤務部門發言人的說法，嫌犯開著車經由A-42高速公路的客運專用車道進入站內，先開始繞圈子，接著穿過玻璃門開進大樓，最後被樓梯卡在。儘管車站當時仍然開放，整起事件並未造成任何傷亡。

從西國媒體與馬德里緊急勤務部門發布的影像可見，這輛車狀似開下樓梯後，被兩側的欄杆卡住。十多名消防隊員則拿出滑輪與鎖鏈，將保險桿已經破損的汽車從較低樓層經階梯移到一樓。開車的嫌犯被送往醫院，據報藥檢測出古柯鹼陽性反應，已經遭到逮捕，整起案件仍在調查之中。

地鐵 汽車 檢測

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