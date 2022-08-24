我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

義男同時感染新冠、猴痘和愛滋 全球已知首例

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

「我的傳說」沒了…超級遊艇遇暴風雨沉入海中 現場畫面曝光

編譯周辰陽／即時報導
遊艇媒體報導，「我的傳說」超級遊艇船長發出了求救訊號，告知大量的水正從船尾湧入，船上4名乘客跟5名船員最後均成功獲救，但遊艇最後因氣象條件惡語吸收了太多的水，於21日下午1時左右沉入海中。（Getty Images）
遊艇媒體報導，「我的傳說」超級遊艇船長發出了求救訊號，告知大量的水正從船尾湧入，船上4名乘客跟5名船員最後均成功獲救，但遊艇最後因氣象條件惡語吸收了太多的水，於21日下午1時左右沉入海中。（Getty Images）

獨立報23日報導，一艘40公尺長的超級遊艇日前因在暴風雨受到重創而沉入地中海，前來救援的義大利海防人員則拍下了沉船當下的戲劇性畫面。

這一艘豪華遊艇名為「我的傳說」（My Saga），20日正從土耳其的加里波利（Gallipoli）通宵航向義大利的米拉佐（Milazzo），卻在駛至距離義大利卡坦扎羅碼頭（Catanzaro Marina）約15公里處時遇到麻煩。從影像可見，這艘超級遊艇迅速消失在波濤之下，救生艇似乎在一旁漂浮。

影片來源：聯合新聞網

報導指出，遊艇船長向克羅托內港務局（Port Authority of Crotone）發出了求救訊號，告知大量的水正從船尾湧入。一艘正代表歐洲邊境與海岸巡防署（Frontex）服務的羅馬尼亞巡邏艇跟一艘義大利巡邏艇趕往現場，船上4名乘客跟5名船員最後均成功獲救。

根據《超級遊艇時報》（Super Yacht Times）的報導，因為氣象條件惡化，一艘黎明時抵達現場的拖船未能挽救「我的傳說」，這艘超級遊艇最後因吸收了太多的水，於21日下午1時左右沉入海中。

報導指出，「我的傳說」於2007年在摩納哥建成，航行時掛著開曼群島的旗幟，沉沒當下的船員均為義大利人，當局已針對事故原因展開調查。

40公尺長的超級遊艇「我的傳說」21日在暴風雨受到重創後沉入地中海，前來救援的義...
40公尺長的超級遊艇「我的傳說」21日在暴風雨受到重創後沉入地中海，前來救援的義大利海防人員則下了沈船當下的戲劇性畫面。（Getty Images）

義大利 邊境

上一則

全球已知首例 義大利男同時感染新冠、猴痘和愛滋病

下一則

西國贓車被嫌犯開到卡在階梯上 消防員費力移走

延伸閱讀

全球已知首例 義大利男同時感染新冠、猴痘和愛滋病

全球已知首例 義大利男同時感染新冠、猴痘和愛滋病
休士頓18日暴風雨 之後氣溫仍逾90度

休士頓18日暴風雨 之後氣溫仍逾90度
宜蘭外海遊艇翻覆 12人漂浮逾2小時全獲救

宜蘭外海遊艇翻覆 12人漂浮逾2小時全獲救
避開更多關注？貝佐斯「超級遊艇」悄悄離開施工船塢

避開更多關注？貝佐斯「超級遊艇」悄悄離開施工船塢

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49
社群媒體近日流傳一張照片，兩名女性在總理官邸裸露上身並接吻，用寫著「芬蘭」的標誌遮住乳房，總理馬林證實有此事並為此道歉。(取材自推特)

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

2022-08-23 22:49

超人氣

更多 >
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治