「我的傳說」沒了…超級遊艇遇暴風雨沉入海中 現場畫面曝光

遊艇媒體報導，「我的傳說」超級遊艇船長發出了求救訊號，告知大量的水正從船尾湧入，船上4名乘客跟5名船員最後均成功獲救，但遊艇最後因氣象條件惡語吸收了太多的水，於21日下午1時左右沉入海中。（Getty Images）

獨立報23日報導，一艘40公尺長的超級遊艇日前因在暴風雨受到重創而沉入地中海，前來救援的義大利 海防人員則拍下了沉船當下的戲劇性畫面。

這一艘豪華遊艇名為「我的傳說」（My Saga），20日正從土耳其的加里波利（Gallipoli）通宵航向義大利的米拉佐（Milazzo），卻在駛至距離義大利卡坦扎羅碼頭（Catanzaro Marina）約15公里處時遇到麻煩。從影像可見，這艘超級遊艇迅速消失在波濤之下，救生艇似乎在一旁漂浮。

影片來源：聯合新聞網

報導指出，遊艇船長向克羅托內港務局（Port Authority of Crotone）發出了求救訊號，告知大量的水正從船尾湧入。一艘正代表歐洲邊境 與海岸巡防署（Frontex）服務的羅馬尼亞巡邏艇跟一艘義大利巡邏艇趕往現場，船上4名乘客跟5名船員最後均成功獲救。

根據《超級遊艇時報》（Super Yacht Times）的報導，因為氣象條件惡化，一艘黎明時抵達現場的拖船未能挽救「我的傳說」，這艘超級遊艇最後因吸收了太多的水，於21日下午1時左右沉入海中。