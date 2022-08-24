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疫後旅客暴增 英國航空再取消「上萬架次航班」

編譯張君堯／綜合23日電
英國航空將在明年3月底之前取消往返希斯洛機場的10000個航班，盼藉適應航空業持續存在的缺工問題。（路透）
英國航空將在明年3月底之前取消往返希斯洛機場的10000個航班，盼藉適應航空業持續存在的缺工問題。（路透）

英國航空（British Airways）宣布新一輪的航班取消計畫，將在明年3月底之前取消往返希斯洛機場（Heathrow Airport）的10000個航班，希望藉此適應航空業持續存在的員工短缺問題。

衛報報導，在倫敦機場將夏季每天10萬名乘客數量的上限延長6周至今年10月底之前，英國航空決定將其短途航班時刻表縮減8%，並要求航空公司減少航班的銷售。

同一時間，希斯洛機場一直在努力招募員工來滿足疫情後商務旅客和遊客的回歸，目前包括4月復活節、春季期中假期、初夏階段皆出現混亂和機場大排長龍的情況。英國航空身為在希斯洛機場起降最多班次的航空公司，先前也已經為此取消夏季多達數萬航班。

英國航空的發言人表示「雖然我們的絕大多數客戶將按計劃旅行，且我們在半年內會保有主要度假國家，但我們需要在10月底之前進行部分進一步取消」，並補充說「此外，我們將在今年冬季通知與我們一起旅行的客戶：我們將對日程安排進行一些調整，其中包括整合一些短途航班。我們將為受任何這些變化影響的客戶提供英國航空公司或其他航空公司的替代航班或退款」。

機場 英國 疫情

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