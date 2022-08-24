芬蘭總理藥檢陰性證清白 女網友熱舞影片聲援
芬蘭總理馬林（Sanna Marin）日前與朋友參加派對的影片外流，引發吸毒爭議，總理辦公室昨天公布馬林的藥檢呈陰性，證明了她的清白。與此同時，世界各地女性紛紛將自己的跳舞影片上傳到社群媒體，以示聲援馬林。
美國CNN報導，上周外流影片顯示，36歲的馬林在私人場合與朋友熱舞，馬林在影片中的行為遭部分政治對手批評有失總理風範；還有人懷疑她吸毒。馬林19日接受藥檢，結果顯示她並未服用違禁藥物。
馬林說：「我這一輩子，連年少的時候都從未碰過任何毒品。」
此外，世界各地女性紛紛在推特上傳自己的跳舞影片，並加上「與桑娜（馬林）團結一心」（#solidaritywithsanna）的主題標籤，以回應批評聲浪。也有社群媒體用戶為馬林辯護，指責批評她的人根本是雙重標準。
瑞典烏普薩拉大學和平與衝突研究系教授史文（Ashok Swain）推文說：「她下班後為什麼不能參加派對？難道大家希望領導者沒有人性？」
西班牙社會勞工黨籍政治人物培瑞斯（Iratxe Garcia Perez）推文說：「太令人震驚了！！！一名年輕的政治家做好分內工作，享受她的私人生活…憑什麼年輕女性就不能盡興去玩？性別雙標我可忍受不了。大力支持馬林。」
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