我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約第10國會選區 高德曼宣布勝選 牛毓琳未認輸

再惹議 2女官邸半裸接吻照流出 芬蘭總理：我道歉

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

編譯中心╱綜合23日電
佩德羅一世畫像。（取材自維基百科）
佩德羅一世畫像。（取材自維基百科）

巴西皇帝佩德羅一世（Pedro I）於1822年宣布巴西脫離葡萄牙正式獨立，他逝世後，心臟被切割出來供奉在葡萄牙。時隔近2世紀，巴西藉著獨立200周年紀念日，將這顆心臟迎回國內。

佩德羅一世在巴西和葡萄牙歷史上都是備受敬愛的人物，他逝世後，遺體安置在巴西聖保羅的獨立紀念碑，心臟則被供奉在葡萄牙波圖市（Porto）的教堂。

綜合英國BBC、美國CNN報導，在波圖市官員同意出借後，這顆心臟22日已被送抵巴西，將成為巴西9月7日紀念獨立200年的亮點。

這顆心臟存放在玻璃罐內，再裝入一個金色的甕，巴西以宛如國是訪問般的盛況熱烈迎接。巴西外交部禮賓主管庫艾留（Alan Coelho）說：「我們會像佩德羅一世活生生現世那樣對待這顆心臟…彷彿外國元首的國是訪問。」

法蘭西皇帝拿破崙的軍隊1807年入侵葡萄牙，當時9歲的佩德羅一世與家人逃到巴西。當他的父親若昂六世（Joao VI）於1821年返回日趨動盪的葡萄牙時，佩德羅一世留在巴西，以攝政王身分統治這個殖民地。

後來，葡萄牙政府揚言取消巴西自1808年以來享有的政治自治，引發巴西普遍不滿，佩德羅一世選擇與當地人站在一起，於1822年9月7日宣布巴西獨立，並成為巴西第一任皇帝。

但他才剛擺脫葡萄牙統治、把巴西建立成一個立憲帝國，祖國的動盪就迫使他回到葡萄牙，因為他的弟弟篡奪了王位，還企圖讓葡萄牙從立憲政府走回君主專制的老路。

佩德羅一世在葡萄牙被稱為佩德羅四世（Pedro IV），他於1831年放棄巴西皇帝大位，返回葡萄牙，率軍攻入波圖，協助立憲主義者取得最後的勝利。

佩德羅一世1834年死於肺結核，巴西和葡萄牙兩地都尊他為自由主義和代議統治的擁護者。 在他的要求下，他的心臟被挖出來留在波圖，以感謝人民對他的擁護。

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）特地為這顆心臟主持軍事儀隊典禮；接著外交部總部所在的伊塔瑪拉蒂宮（Itamaraty Palace）將展出心臟17天。然後這顆心臟將於9月8日歸還給波圖市。

時隔近2世紀，巴西藉著獨立200周年紀念日，將巴西皇帝佩德羅一世心臟迎回國內。（...
時隔近2世紀，巴西藉著獨立200周年紀念日，將巴西皇帝佩德羅一世心臟迎回國內。（路透）

巴西 波索納洛 英國

上一則

芬蘭總理藥檢陰性證清白 女網友熱舞影片聲援

下一則

俄遭限飛 芬蘭成俄遊客中繼站 停車場擠滿俄車牌豪車

延伸閱讀

巴西成全球猴痘確診病例第3多國家

巴西成全球猴痘確診病例第3多國家
巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟
巴西咖啡豆歉收 價格未來將走高

巴西咖啡豆歉收 價格未來將走高
巴西總統批投票系統 遭對手譏是川普「廉價複製品」

巴西總統批投票系統 遭對手譏是川普「廉價複製品」

熱門新聞

德國總理蕭茲今天在總理府遇到兩名女性抗議人士，當時兩人走上前似乎想跟蕭茲合照，卻突然脫掉上衣。(美聯社)

德國總理蕭茲遇裸女抗議 要求禁運俄羅斯天然氣

2022-08-21 17:07
現年60歲的杜金（左）為極右派哲學家，被視為普亭的精神導師，他的女兒達爾雅（右）也是俄羅斯民族主義者，被美國列入制裁名單。（取材自推特）

普亭「大腦」、俄極右派哲學家女兒 遭汽車炸彈攻擊亡

2022-08-20 23:26
柬埔寨政府19日召開跨部會打擊偷渡集團會議，由副總理兼內政部長蘇慶（中）擔任主席。圖／取自柬埔寨內政部官網

美中施壓 柬埔寨泰國動起來抓偷渡客

2022-08-20 09:19
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49
被騙至柬埔寨淪為「豬仔」，大批越南人暴動出逃。（翻攝／黑色豪門企業）

震撼 柬埔寨賭場暴動 大批越南人出逃跳河

2022-08-19 07:24

超人氣

更多 >
美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔

美買房惹議…傳司馬南想持綠卡出境 登機被攔
世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」

世說新聞╱ 華女全裸對警張開雙腿 「我是中國人」
好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密

好市多熱賣的這10項商品 背後不為人知的祕密
支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單

支持解放軍現代化 中國7實體被美列入出口黑名單
洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治

洛縣入室搶匪毆打九旬華人長者說出寶物所在 重傷不治