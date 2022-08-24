巴西慶獨立200年 從葡萄牙迎回佩德羅一世心臟

佩德羅一世畫像。（取材自維基百科）

巴西 皇帝佩德羅一世（Pedro I）於1822年宣布巴西脫離葡萄牙正式獨立，他逝世後，心臟被切割出來供奉在葡萄牙。時隔近2世紀，巴西藉著獨立200周年紀念日，將這顆心臟迎回國內。

佩德羅一世在巴西和葡萄牙歷史上都是備受敬愛的人物，他逝世後，遺體安置在巴西聖保羅的獨立紀念碑，心臟則被供奉在葡萄牙波圖市（Porto）的教堂。

綜合英國 BBC、美國CNN報導，在波圖市官員同意出借後，這顆心臟22日已被送抵巴西，將成為巴西9月7日紀念獨立200年的亮點。

這顆心臟存放在玻璃罐內，再裝入一個金色的甕，巴西以宛如國是訪問般的盛況熱烈迎接。巴西外交部禮賓主管庫艾留（Alan Coelho）說：「我們會像佩德羅一世活生生現世那樣對待這顆心臟…彷彿外國元首的國是訪問。」

法蘭西皇帝拿破崙的軍隊1807年入侵葡萄牙，當時9歲的佩德羅一世與家人逃到巴西。當他的父親若昂六世（Joao VI）於1821年返回日趨動盪的葡萄牙時，佩德羅一世留在巴西，以攝政王身分統治這個殖民地。

後來，葡萄牙政府揚言取消巴西自1808年以來享有的政治自治，引發巴西普遍不滿，佩德羅一世選擇與當地人站在一起，於1822年9月7日宣布巴西獨立，並成為巴西第一任皇帝。

但他才剛擺脫葡萄牙統治、把巴西建立成一個立憲帝國，祖國的動盪就迫使他回到葡萄牙，因為他的弟弟篡奪了王位，還企圖讓葡萄牙從立憲政府走回君主專制的老路。

佩德羅一世在葡萄牙被稱為佩德羅四世（Pedro IV），他於1831年放棄巴西皇帝大位，返回葡萄牙，率軍攻入波圖，協助立憲主義者取得最後的勝利。

佩德羅一世1834年死於肺結核，巴西和葡萄牙兩地都尊他為自由主義和代議統治的擁護者。 在他的要求下，他的心臟被挖出來留在波圖，以感謝人民對他的擁護。