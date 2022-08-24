俄遭限飛 芬蘭成俄遊客中繼站 停車場擠滿俄車牌豪車

掛著俄國車牌的保時捷、賓利等各式名車，日前停滿赫爾辛基機場停車場，芬蘭已經成為俄國觀光客前往歐洲的重要中繼站。(Getty Images)

編譯中心╱綜合23日電

掛著俄羅斯車牌的保時捷、賓利等各式豪車停滿赫爾辛基（Helsinki）機場停車場，芬蘭儼然已經成為俄國觀光 客前往歐洲的重要中繼站。

中央社引述法新社報導，自從莫斯科入侵烏克蘭後，歐洲聯盟禁止俄國航班進入領空，迫使想要前往歐洲的俄國人必須開車橫越邊境，或是搭乘非西方國家營運的航班，迂迴前往目的地。

自從俄國防疫在7月解封後，俄國出遊人數呈現爆發性成長，但同時歐洲的反對聲浪也持續升高，不歡迎俄國觀光客在戰爭持續開打的情況下到訪。

在赫爾辛基機場的停車場快速繞一圈，就能發現就算沒有上百輛也絕對有數十輛掛著俄國車牌的豪奢車種，包括最新的賓士S-class，以及保時捷911 Turbo S。芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）表示，芬蘭已經成為俄國觀光客的「過境國」，「赫爾辛基機場現階段出現很多俄國觀光客」。

由於愈來愈多人不滿俄國人在侵犯烏克蘭的同時還出國觀光，芬蘭上周表示，自9月1日起，將把對俄國觀光客核發的簽證 數量縮減至目前的10%。不過，由於申根區免簽，俄國人仍繼續持其他歐盟國家發放的簽證入境芬蘭。

哈維斯托表示，「芬蘭和波羅的海國家正計畫限制核發這類簽證。許多在機場受訪的芬蘭人也抱持相同看法。旅客希爾沃寧說，「歐盟應該決定關閉邊境」。

芬蘭打算在8月30日於捷克舉行的下次歐盟外長會議中提出這項議題。

自從俄國在7月15日解除防疫旅遊限制後，前往芬蘭的俄國觀光客人數急遽攀升。儘管仍低於疫情爆發前，但7月有逾23萬人入境芬蘭，遠高於6月的12萬5000人。

許多俄國人對於可能無法前往歐洲感到失望。

此外，烏克蘭先前呼籲各國禁止對俄羅斯國民核發簽證，美國今天拒絕全面禁止俄國人入境，因為華府不希望關閉俄羅斯異議人士和其他人權易受侵害族群的避難途徑。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）和愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）等部分歐盟領袖先前也呼籲整個歐洲對俄國人實施簽證禁令。德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示反對，他說，若有俄國人不認同普亭政權，應讓他們能夠逃離祖國。