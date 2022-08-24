柬埔寨拐騙案 美菲印尼都有被害人

柬埔寨打工陷阱頻傳，柬國內政部表示已展開行動打擊人口販運。（取材自pixabay)

柬埔寨打工陷阱頻傳，被害人遍布各國，近日有兩名美國人與一名印尼 人被柬國警方救出，不過柬國地方執法人員不認為這涉及人口販運。與此同時，還有四名菲律賓公民待援。

高棉時報報導，施亞努港（Sihanoukville，西港）警方昨天表示，這兩名美國人與一名印尼人未遭拘禁，不是人口販運的被害人，也沒有被強迫勞動。他還說，其中一人的美國女友已透過內政部 長蘇慶（Sar Kheng）的熱線求救，希望有關單位介入協助。

這名西港員警宣稱，這三名外國人接受訊問時表示，他們在這裡工作、居住且沒有任何問題。目前這三人被帶往金邊進一步訊問，他們很安全但是身上沒有適當的文件。

柬埔寨內政部發言人索菲克（Khieu Sopheak）表示，這3人分別是35歲的柬裔美籍人、43歲的美國人、31歲的印尼人。他們18日在西港的房間中被找到，「當時房門沒鎖，也沒有人看守。」

被找到的柬裔美籍人接受訊問時表示，他去年8月從金邊國際機場入境旅遊，曾在4家電腦公司工作，在第3家公司任職半個月後，公司將他調往西港工作，協助招聘者收到4000美元介紹費，他的薪水則是900美元。

至於另外兩名被發現的外國人則是一對夫妻，索菲克表示，他們是2019年8月從金邊國際機場入境，其中先生自願在金邊當了兩年老師。

柬埔寨警方證實菲律賓大使館 8日所發出的信函，希望柬國協助救出4名菲國公民，內容提到，這4人被拘禁在戈公省長灣賭場（Long Bay Casino）的4樓。菲律賓大使館不清楚大樓的編號，但表示這4人被困在508房中，並被要求支付大筆贖金。

這封信在網路上流傳，菲律賓大使館還在信中表示，希望柬國警方可以給予善意和立即的協助，讓這4人早點從這家不知名的中國公司中釋放，並且歸還護照、薪水，並將他們轉至安全的區域。

勞工與人權聯盟中心主任莫恩·托拉（Moeun Tola）表示，柬國人口販運與詐騙案近來持續浮上檯面，對政府來說制定計畫、採取及時行動相當重要。「我們不能讓類似案件再度發生，如果被美國列入黑名單，柬埔寨將失去一些援助。」