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不滿國家干預個人思想 日17作家學者連署反對安倍國葬

編譯中心╱綜合23日電
日本民眾日前在日本東京眾議院第二議員會館前，抗議為前首相安倍舉行「國葬」。(新華社)
日本民眾日前在日本東京眾議院第二議員會館前，抗議為前首相安倍舉行「國葬」。(新華社)

日本前首相安倍晉三上月8日遭暗殺身亡，日本政府決定於9月27日舉辦國葬，但民意並不支持。17名作家及大學教授聯名呼籲政府中止國葬，並發起連署行動。

日本NHK報導，17名作家與大學教授包括東京大學名譽教授上野千鶴子，作家落合惠子，東海大學教授永山茂樹，高千穗大學教授五野井郁夫等。學者22日召開記者會指出，政府舉辦安倍國葬，違反了憲法之前人人平等及思想自由的精神。

永山指出：「哀悼某人與不哀悼都很重要，政府強迫我們哀悼安倍前首相，形同是讓國家干預個人思想自由。」

高千穗大學教授五野井郁夫說，舉辦國葬於法無據，使用百姓納稅錢令人質疑。

作家及教授並發起網路連署行動，自23日開始為期一個月，呼籲反對國葬的民眾加入連署。主辦方表示，將在約一個月後公布連署人數。

在此之前，反對為安倍舉辦國葬的民眾、法律學者及律師等約230人組成的團體，於8月9日向東京地方法院提出要求停辦國葬的訴訟。

另外，還有民間團體分別在橫濱、埼玉、大阪及東京地院，聲請要求停辦國葬假處分。

日本政府表示，不會要求每位日本國民都要給予安倍政治上的評價或服喪；至於舉辦國葬的法律依據，內閣府設置法明定有關國家儀式事務是內閣府執掌事務，可依內閣會議所做決定作為舉辦國葬根據。

安倍7月8日在奈良市進行街頭輔選演說時，遭槍手持改造槍枝槍擊身亡。日本首相岸田文雄內閣7月22日決定為安倍舉辦國葬，時間訂在9月27日，地點在東京的日本武道館。

安倍 日本 岸田文雄

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