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涉洗錢45億上訴失敗 大馬前總理納吉即刻入獄

編譯陳韋廷╱綜合23日電
馬來西亞前總理納吉(中)涉貪上訴失敗，隨後被押入獄；圖為23日在最終上訴庭休息時間，納吉在法院門口發表談話。(歐新社)
馬來西亞前總理納吉(中)涉貪上訴失敗，隨後被押入獄；圖為23日在最終上訴庭休息時間，納吉在法院門口發表談話。(歐新社)

馬來西亞聯邦法院23日駁回前總理納吉的最終上訴，裁定維持吉隆坡高等法院原判，認定納吉犯下主權財富基金一馬發展公司弊案。納吉隨後被押往雪蘭莪州加影監獄服刑12年，成為馬國史上首位入獄的總理。

根據馬國媒體中國報報導，負責押送的車隊在23日晚間6時5分抵達加影監獄，納吉在此度過服刑的第一夜。

一馬公司於2009年納吉出任首相時成立，此後相關弊案涉及多國調查，被視為全球規模最大的金融醜聞之一。馬國檢方表示，該公司約45億美元遭不當挪用；調查人員也稱，他們發現逾10億美元資金存入與納吉相關的帳戶。

路透報導，納吉4年前還鐵腕統治馬國，並壓制國內調查一馬公司貪腐醜聞，他所領導的執政黨因此在2018年大選慘敗。

審理本案的五位法官一致認為高院判決正確，納吉的上訴「毫無依據」，法官也拒絕了納吉的緩刑請求。身穿深色西裝、打著領帶的納吉坐在被告席上聆聽判決，他的妻子羅斯瑪跟三名子女則坐在他後方。

宣讀判決書的首席大法官東姑麥潤表示，這是一起清楚的濫權、刑事背信與洗錢案件。她說：「辯方（納吉）做出的辯護在本質上前後矛盾。我們認為，高院對納吉判處的刑罰並無明顯過度。」

現年69歲的納吉因從一馬公司旗下SRC國際公司轉出4200萬令吉（約918.8萬美元）到個人戶頭，於2020年7月遭判刑事背信、濫權和洗錢共7項罪名成立，被判處12年徒刑併科罰金2.1億令吉（約4660萬美元）。

納吉拒不認罪並提出上訴，但遭上訴庭在去年12月8日駁回，納吉律師團隊在4月25日向聯邦法院提出最終上訴，仍無法翻盤。

政治風險諮詢業者鮑爾亞洲集團董事札卡普利說：「這是史無前例的，納吉將因為他的許多第一次而被人們記住。他是第一個在大選中落敗的總理，第一個被定罪的總理。」

儘管一馬弊案讓納吉入獄，他在馬國依舊頗受歡迎，他也仍是主要政黨「巫統」旗下民選國會議員。

監獄 高院 鮑爾

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