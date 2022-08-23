CNN：寒冬考驗歐洲挺烏決心 恐促推和平協議

歐洲國家有官員擔心，糧價上漲、能源匱乏以及經濟可能衰退的凜冬即將來臨，西方合作抗俄的共識可能分崩離析。圖為俄羅斯薩哈林能源公司運營的液化天然氣廠全景。（路透）

俄烏戰爭爆發至今，西方國家大體上仍維持團結，與烏克蘭 站在同一陣線。然而，隨著通貨膨脹、能源匱乏，加上歐洲人正準備迎接沒有俄國天然氣 供應的嚴寒冬天，歐洲各國官員擔心，西方合作抗俄的共識可能分崩離析。

美國有線電視新聞網（CNN）的分析指出，戰爭爆發以來，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也不斷呼籲各國支持他對抗俄軍的努力，但隨著衝突持續進行，他可能發現自己更難引起歐洲領導人的關注。

對歐洲國家來說，接下來的數月將是烏克蘭戰爭爆發至今最艱難的時期。民眾將感受到生活成本驟升，有些人將被迫在取暖和吃飯之間做出選擇。拉脫維亞、保加利亞、丹麥、芬蘭、荷蘭和波蘭等國家已遭遇天然氣供應減少，其他歐洲國家也看到供應急劇減少。

英國智庫「皇家國際事務研究所」資深顧問指出：「烏克蘭當前面臨的挑戰與開戰的第一天一樣：讓西方站在他們這邊。因為西方各國必須為支持基輔付出國內成本，除了普亭的天然氣和糧食威脅，還有經濟與人道主義成本。」

一位不具名歐洲高階外交官員表示，「在歐盟 內部，這將非常困難。我們必須努力遵守承諾，在天然氣和其他利益上切斷與俄羅斯的關係。」歐盟國家7月同意縮減15%天然氣用量，以回應俄羅斯入侵烏克蘭引發的能源危機。據2021年的統計數據，俄羅斯占歐洲天然氣進口總量約55%。

除了經濟與軍事成本外，許多人也擔心隨著衝突沒有進展，世界將對戰爭失去興趣，甚至停止關注。一名北約外交官指出，「2月時，（各國）很容易加入反普亭的行列，但現在戰爭處於無聊的戰略階段，每天的具體得失明顯減少，媒體拍照的機會也越來越少。」

在這種局勢下，政治領袖很難說服選民，投入金錢和精力支持一個遙遠的國家是對的決定，且部分公民可能覺得他們的國家已經夠慷慨了。

最近烏國的許多重量級盟友正經歷國內動盪時期。義大利將舉行選舉、英國將有新首相誕生，美國期中選舉也將於11月8日登場。多位西方官員告訴CNN，政治領袖未來可能會認為，最好的辦法是推動和平協議。這將導致烏克蘭難以達成目標。

另一方面，烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼表示，自俄羅斯入侵以來，半年來已有將近9000名烏克蘭軍人陣亡。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾今天說，歐盟成員國國防部長將在29日召開會議，討論是否在烏克蘭鄰近國家為烏軍提供大型訓練。此外，愛爾蘭今天宣布，駐烏克蘭首都基輔的愛爾蘭大使館已重啟。愛爾蘭外交部長柯伏尼表示，這座大使館重啟，是對烏克蘭展現「團結與支持的一份重要聲明」。