人命廉價…嫌犯：騙1越南人赴柬埔寨 只賺4.2元

柬埔寨打工陷阱案，日前逾40名越南人被拍到衝出賭場。（取材自臉書）

逾40名越南 民眾日前從柬埔寨賭場逃出，游泳回到越南，越南警方宣布，已逮捕兩名從事人口販運的嫌犯。嫌犯供稱，每將一個人帶到柬國，可獲10萬越南盾（約4.2美元）。

逾40名疑似身陷柬埔寨打工陷阱的越南民眾，18日自位於越柬邊界干丹省的一家賭場逃出。當事人表示，最初共有42人試圖渡河返回越南，但一個人被水沖走，一個人被賭場人員捉回去。

事發後，越南外交部要求柬埔寨針對這起涉及人口販運的案件啟動調查。柬埔寨的媒體近日以來紛紛報導此事，由於這些被害人逃出賭場的影片不斷在網路上流傳，柬國媒體形容整起事件讓柬埔寨的形象蒙塵。

越通社（VNA）報導，安江省警方昨天表示，透過被害人的證詞以及蒐集的證據和文件，初步認定這起事件有人口販運和組織其他人非法出境的跡象。

安江省公安 局安全調查機構表示，已以組織他人非法出境的罪名對住在安江省的阮氏淚（Nguyen Thi Le，1980年生）和黎文名（Le Van Danh，1988年生）刑事拘留。

警方調查，這次渡河游回越南的民眾中，有6人是被阮氏淚與黎文名騙往柬埔寨。

阮氏淚向警方供稱，今年5月有一名男子與他聯繫，要他將人帶往柬埔寨，他將人帶到碼頭交給黎文名帶往柬埔寨。根據協議，每將一個人成功帶往柬國，阮氏淚與黎文名可獲10萬越南盾。安江省公安局正在擴大調查，依法嚴處涉案人員。

這40名成功逃回越南的民眾向有關單位表示，因為相信社群網站 上月薪700到1000美元的招聘廣告，才會前往柬埔寨。

憶及在柬埔寨工作的日子，他們依照賭場上級的指示從事「線上遊戲」工作。許多人被迫詐騙，每天工作15小時，或者被賣到其他賭場，遭毆打、酷刑，如果想返回越南要繳付贖金。

這些人說，若沒有完成任務，他們會被賭場人員毆打。由於壓力大、待遇差、不能休息、沒有報酬，才一起討論設法逃回越南。