「小蟲」羅德曼稱將赴俄營救女籃球星 美：恐幫倒忙

WNBA球星格琳娜（右圖，美聯社）遭俄羅斯法庭控非法持有大麻，上月5日被判須入監服刑9年引起國際譁然。近日NBA傳奇球星「小蟲」羅德曼（左圖，歐新社）表示獲得前往俄羅斯的許可，並試圖確保格琳娜獲釋。

WNBA 球星格琳娜（Brittney Griner）早前遭俄羅斯 法庭控非法持有大麻，上月5日被判須入監服刑9年，引起國際譁然。近日NBA傳奇球星、綽號「小蟲」的羅德曼（Dennis Rodman）表示自己獲得前往俄羅斯的許可，並將試圖確保格琳娜獲釋。

衛報報導，格琳娜的律師已就判決提出上訴，且正在就可能的囚犯交換進行單獨談判。但羅德曼上周末向NBC表示計畫「自己去一趟（俄羅斯）就格林娜的獲釋進行談判」；他表示「我獲准去俄羅斯幫助那個女孩，我想在這周就出發」，但並未具體說明是誰允許他前往俄羅斯。

羅德曼還說，他「太了解」俄羅斯總統普亭 了。現年61歲的羅德曼從職業賽場退休後，近年常以「籃球大使」自居，2014年他獲普亭邀請訪問俄羅斯，還與以NBA球迷聞名的北韓領導人金正恩有私交。

然而，美國總統拜登政府的高階官員說，羅德曼去了可能會幫倒忙。這名官員說：「政府已向俄羅斯提出重大提議，這是公開的消息，除了透過既定管道進一步協商外，其他方法都可能讓事情變得複雜，阻撓營救行動。」

美國已向俄羅斯提議換俘，以遭監禁的俄羅斯軍火販子布特（Viktor Bout）換回格林納與另一名美國人保羅．惠蘭（Paul Whelan）。

羅德曼入境俄羅斯不需要獲得美國的特別許可，只要有俄羅斯的簽證就能入境。但美國國務院已發布旅行警示，強烈建議美國公民不要前往俄羅斯。