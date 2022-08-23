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德「核電廠延役」內閣鬧分歧 總理保守：列最後手段

編譯中心／綜合22日電
德國經濟部長哈柏克8月21日排除以延役核電廠填補能源缺口的可能性；圖為德國南部的伊薩爾核電廠。（Getty Images）
德國經濟部長哈柏克8月21日排除以延役核電廠填補能源缺口的可能性；圖為德國南部的伊薩爾核電廠。（Getty Images）

德國經濟部長哈柏克21日排除延役國內最後三座核電廠來節省天然氣的可能性，他說，延役核電廠最多只能省下2%的天然氣用量。

路透報導，哈柏克在政府開放日與民眾討論時表示，這樣的節省幅度不足以重新開始是否停用核電的辯論，因為大眾對這個議題已有共識。

2011年日本福島核災後，在德國多數民眾支持之下，德國前總理梅克爾頒布法案，在今年年底前停止使用核電。但由於近期俄羅斯天然氣供應減少，民眾擔心這個冬天將爆發能源危機，態度跟著改變，三黨組成的執政聯盟也意見分歧。

哈柏克說，能節省的天然氣不多，核電廠延役是「錯誤決定」。哈柏克隸屬的綠黨1970年代至1980年代以反核運動起家。

但是，自由民主黨籍的財政部長林德納說，把核電廠壽命延長一段有限的時間，比重新使用燃煤發電更好。

德國總理蕭茲表示，延長核電廠是選項之一，但是最後手段。（路透）
德國總理蕭茲表示，延長核電廠是選項之一，但是最後手段。（路透）

此外，德國總理蕭茲也表示，延長核電廠是選項之一，但是最後手段。蕭茲說：「令我擔心的是，一旦沒有天然氣，這問題並沒有立即的解方。如果我們決定要維持運轉以確保今年冬天無虞，也只解決問題略有貢獻，因為只解決了供電問題。」

除了節省天然氣的論辯，哈柏克表示，如果壓力測試顯示，要確保冬天電網穩定和供電，必須延長巴伐利亞一座核電廠的使用年限，他對此抱持開放態度。蕭茲表示，壓力測試結果應該在月底或下月初出爐，屆時才會做出決定。

德國今年冬天恐怕無法替代全部從俄羅斯進口的天然氣，勢必得動用核電來填補缺口。

天然氣 德國 蕭茲

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