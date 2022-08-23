妻拿拖鞋暴打丈夫影片瘋傳 印度男性被家暴引關注

印度 網路最近出現一則短片，一名男子遭一名婦女持鞋暴打，直到男子的同事前來關切才停止。事件在印度引發男性遭家暴 的討論。

在這則長約1分鐘的影片中，可以見到一名身體相對高大的男子，遭到一名婦女持鞋暴打，男子左閃右躲、雙手抱頭擋住不斷落下來的鞋拳，但女子不斷跟上施暴及怒罵。

據「現在鏡報」（Mirror Now）報導，受害男子是印度東部奧里薩省（Odisha）一所大學的助理教授，住在大學宿舍，施暴者是他的妻子，施暴原因不明。據悉，兩人事後已經和解。

影片在印度社群網站 流傳，光是在「UnSeen India」推特帳號就已有9萬次瀏覽。事件引起廣泛討論。一名推文認為，應先瞭解婦女施暴的原因，否則印度這個父權社會可能進一步出現「管好女性」的聲浪；也有推友說，不論背後理由為何，施暴就是不對。

根據印度法學相部落格網站IPleaders於2020年12月張貼的一篇研究，在哈雅納省（Haryana）鄉村地區，年介21歲至49歲的1000名受訪男子當中，有52.4%曾經歷性別相關暴力，有51.5%則曾遭妻子或同居人的家暴。

這份研究說，基於性別刻板印象、社會壓力以及覺得丟臉等原因，遭到家暴印度男性通常選擇隱忍。

大學副教授家暴事件也讓印度女星艾莉雅．巴特（Alia Bhatt）的黑色喜劇「達令我的愛」（Darlings）掃到颱風尾。影片劇情敘述一名長期遭到家暴的女子，最後綁架了她的丈夫，以各種方式刑求報復。許多網友譴責這部影片拿家暴議題來搞笑，恐會鼓勵家暴。