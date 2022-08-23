紐西蘭「2童箱屍案」 生母傳躲南韓、疑涉案

紐西蘭上周傳出手提箱孩童遺骸案，如今南韓警方透露「生母人在南韓，疑與案件有關」。（美聯社）

紐西蘭上周有一個家庭在倉儲設施拍賣 會買下一個手提箱，打開竟發現人類孩童遺骸。如今南韓 首爾警方透露「可能是其中孩童的母親目前位於南韓、且疑似和此案有關」。

路透報導，一名警官今天表示該母親為在南韓出生的紐西蘭人，2018年飛抵南韓後就再也沒有出境記錄，至於她的下落目前還不得而知。

他表示，韓警在接獲紐西蘭警方協助調查的請求後，已把相關資訊告知紐方，但韓方目前無權追蹤這名女子的去向或將她拘捕，因為她具有紐西蘭公民身分，且案件發生在紐西蘭。

警方表示，除非紐西蘭官方要求將女子引渡，南韓警方很難介入調查，若案件上升到國際刑警組織（Interpol）對女子發布「紅色通緝 令」的情況，韓方就可能將女子拘捕。

據悉，紐西蘭警方表示發現的孩童的年齡介於5至10歲之間，且死亡已久並被藏在手提箱中多年，增添調查複雜性。紐西蘭警方不願證實是否曾與首爾警方接洽，22日也拒絕進一步回應。

紐西蘭警方表示，由於受害者死亡和被發現時間間隔太久，關鍵時刻的監視錄影器畫面已被消除。

作為調查的一部分，紐西蘭警方也證實他們正在與國際刑警組織合作，並一再表示「發現屍體的一家人與死亡事件無關」。