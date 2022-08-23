巴西咖啡豆收成減半 咖啡價格恐再漲

異常氣候造成巴西咖啡豆今年收成不佳，可能推升咖啡價格。（美聯社）

全球最大咖啡 豆生產國巴西 去年出現乾旱、霜害等異常氣候，致使今年收成不佳，可能進一步推升咖啡價格。

華爾街 日報報導，分析師原先預測，從7月起的一年裡，巴西阿拉比卡豆產量有望追平兩年前寫下的4870萬袋（每袋132磅）。然而，實際結果可能遠低於預期，巴西官方初步預測的產量僅3570萬袋。一些農民甚至表示，他們的阿拉比卡豆產量將不到以往豐收年份的一半。

咖啡農兼Minasul咖啡合作社主席馬加良斯說：「對我們來說，這是場重大的危機。」Minasul的9000多名成員承諾每個產季提供一定數量的咖啡豆，但Minasul預計今年收取的咖啡豆將少於100萬袋，遠低於2020年的220萬袋。Minasul允許成員今年能把原本承諾繳交的數量減半，但馬加良斯說：「一些咖啡農連減半的數量達不到。」

市場觀察人士指出，已有跡象顯示咖啡供不應求。國際咖啡組織說，全球消費量將連續第二年大於產量；研調機構惠譽解決方案（Fitch Solutions）則說，洲際交易所集團的咖啡豆庫存目前已降至本世紀以來最低水準。

盛寶銀行大宗商品策略部門主管韓森表示，供給減少和庫存下降，顯示咖啡豆價格未來三到六個月將走高。咖啡豆期貨從去年至今年初一路飆漲，2月時觸及每磅2.58美元，觸及將近十年來的高點，儘管此後回落至每磅約2.23美元，但與最近幾年的價位相比仍處於高檔。

數據顯示，美國家庭的咖啡支出多年來幾乎沒什麼變化，去年卻大幅攀升。咖啡產業和其他產業一樣，也受供應鏈問題、高成本衝擊。