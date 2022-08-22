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被騙到緬甸 有人被捅兩刀肚子 有人被斬去四根手指

記者賴錦宏／即時報導
緬北逃回者講述慘痛遭遇，有人被斬4手指，有人遭刀捅肚子。（取材自微博）
緬北逃回者講述慘痛遭遇，有人被斬4手指，有人遭刀捅肚子。（取材自微博）

繼日前有冒死從緬甸北部逃回雲南的男子親述恐怖經歷，雲南晉寧警方亦公開了其他逃出緬甸者的可怕經歷。有人被斬去了四根手指，有的則被捅了肚子兩刀，而詐騙集團頭目，「沒事就折磨折磨你！」

據香港媒體報導，男子劉某某聽說緬北能賺大錢，經人介紹於2021年8月前往緬北，在當地從事電信詐騙。由於劉某某不識字，無法「正常工作」，經常受到懲罰，例如不讓劉某某吃飯。當他試圖反抗時，被電詐集團頭目捅了2刀，一刀捅穿了胃，一刀捅傷了腸子。

21歲的張男被中國網友以高薪工作誘騙至緬北，他不想當騙子，更不想連累家人。在數十人的圍觀中，被一刀剁掉4根手指。他表示，「不聽話的人都會被打死甚至被施酷刑」。

受害人李光說，「余哥」非常坦白地告訴大家，來緬甸就是搞詐騙的。一路上很多地方都有人背著槍，李光好奇地多看了兩眼，對方就要衝上來。余哥要求交出身份證，若有人不配合，就會有兩個打手出來，將那人往死裡打。

後來李光聽說：樓旁邊有座山，不聽話的人都會被打死，丟到山上。除活活被打死，還可能面臨一種生不如死的酷刑——「水牢」：將人整個身體泡在水裏，只露一個頭，人只能站著，一坐下來就會被水淹，無法休息無法睡覺。

今年4月，中國公安部刑事偵查局局長劉忠義曾表示，2021年，先後向柬埔寨、阿拉伯聯合大公國、緬北等重點國家和地區派出多個工作組開展國際執法合作，將610餘名犯罪嫌疑人從境外遣返；抓獲從東南亞相關國家回流的詐騙嫌疑人3.6萬名，深挖破案1.5萬宗。此外，還從境外教育勸返21萬人。

詐騙集團 緬甸 東南亞

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