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蕭茲不滿意度創新高 逾6成德國民眾批他領導無方

中央社／柏林21日電
德國總理蕭茲。（路透）
德國總理蕭茲。（路透）

根據今天發布的一項調查，約有2/3德國民眾對總理蕭茲和其派系同盟的施政表現不甚滿意；蕭茲政府自去年12月上任以來面臨了一場又一場的危機。

根據民調機構Insa為「週日畫報」（Bild am Sonntag）所做的調查，僅25%德國民眾認為執政的社會民主黨（SPD）施政表現良好，低於3月的46%。

相較之下，有62%德國民眾認為蕭茲（Olaf Scholz）表現很糟，創下其就任總理以來的新高。而在3月調查中，這項數字僅為39%。在前任執政聯盟中，蕭茲是資深保守派領袖梅克爾 （Angela Merkel）的副手。

打從上任以來，蕭茲必須處理烏克蘭戰爭、能源危機、通膨飆升以及目前正面臨的乾旱，凡此種種都將歐洲最大經濟體德國推向經濟衰退的邊緣。批評者指責他領導無方。

此外，Insa調查顯示，蕭茲所屬的社會民主黨（SPD）支持率僅為19%，遠遠落後在野的保守派和執政聯盟中的較小政黨綠黨（Greens），也低於社民黨在去年聯邦選舉中所獲得的25.7%支持率。

約有65%德國民眾對三方聯合政府的整體工作表現不滿意。3月時，這項數字為43%。

這項民調進行時間，正是蕭茲經歷多事一周之後。

蕭茲與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）16日在柏林的一場聯合記者會中，面對記者提出巴勒斯坦武裝分子攻擊慕尼黑奧運以色列代表團事件即將屆滿50週年的問題時，指控以色列早已犯下「50次種族大屠殺」，蕭茲因未當場質疑阿巴斯的說法，而在事後遭到抨擊。

德國北部大城漢堡（Hamburg）反對派議員19日指控蕭茲，說他在一場重大稅賦騙局的聽證會上混淆事實。蕭茲否認這項指控，並稱是記憶有誤。路透報導，稅賦詐欺醜聞是在蕭茲擔任漢堡市長期間發生。

蕭茲 德國 民調

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