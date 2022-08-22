北韓拒「大膽構想」 前北韓駐英公使分析：金正恩動搖

北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正。（美聯社）

南韓 與美軍22日進行「乙支自由護盾」（UFS）聯合軍演前夕，北韓 官媒勞動新聞21日報導稱，在領導人金正恩執政的過去10年中，北韓已完成核武力建設的歷史大業，迎來了國力鼎盛的時期。

而南韓總統尹錫悅日前向北韓提出「大膽構想」，表示如果北韓有意推動無核化，南韓可協助改善北韓經濟及人民生活。對此，北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正 痛批該構想「愚蠢至極」。然而，曾擔任北韓駐英國公使的脫北者、南韓國民力量黨國會議員太永浩分析，這反而代表金正恩動搖了。

太永浩19日在臉書（Facebook）發文表示，「從北韓勞動黨副部長金與正談話看，北韓顯然正仔細分析『大膽構想』」。他說：「金與正談話內容從頭到尾都在拒絕尹錫悅總統的『大膽構想』，甚至以前總統李明博的『無核、開放、3000』相比，加大譴責力度。但這也反而證實他們正仔細分析『大膽構想』。」

無核、開放、3000是指如北韓無核化並實施開放，就幫助北韓在十年內將人均國民收入提高到三千美元（約台幣9萬元）。

太永浩表示：「總體來看，北韓馴服尹錫悅政府的作戰已開始。金與正稱，『討厭尹錫悅這個人』，反意味著對其感興趣。」

太永浩認為，前總統金大中剛提出「陽光政策」，也曾被北韓強硬拒絕，但北韓研究分析該政策後最終重返談判桌。他說：「金與正時隔三天才回應，這本身就代表金正恩對尹錫悅政府的『大膽構想』動搖了，相當於達到初步目的。」