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英國通膨創新高 婦女挨餓、賣身 將卸任英相卻跑去度假

編譯中心／綜合21日電
英國上月通膨率達到10.1%，創40年來新高，民眾的生活壓力增大。（路透）
英國上月通膨率達到10.1%，創40年來新高，民眾的生活壓力增大。（路透）

英國上月通膨率達到10.1%，創40年來新高，民眾的生活成本危機日益嚴重，越來越多的婦女無法承擔房租和日常開銷，被迫從事性買賣工作賺取生活費。還有單身媽媽為了養活孩子，每天只吃一頓飯，結果營養不良，身體差到住院。而民眾挨餓抗通膨，直接導致英國醫療資源緊張，600萬人排隊等待就醫。

綜合英國天空新聞、CNN、衛報報導，慈善組織「英國妓女集體」表示，今夏接到的性工作者諮詢電話數量，增加超過三成，因為這些女性原本從事行業的薪水已跟不上食品、能源價格及房租漲幅。

組織發言人亞當斯說：「生活成本危機導致越來越多婦女首次從事性工作。無論是街頭拉客或是在網路上。」

慈善機構「街道之外」旨在幫助英國婦女從性行業脫身。一名義工表示，最近發現進行「求生性行為」（Survival sex）的女性有所增加，「我們之所以這麼稱呼它，是因為這是這些女性求生的唯一選擇，以確保有足夠的錢買食物和付房租。」

另一方面，英國非營利組織「青年女性信託基金會」調查發現，40%年齡在18至30歲女性去年的財務狀況變糟，近三分之一長期負債。同一項調查中，三分之一的受訪母親表示，為了養育孩子，她們會挨餓省錢；而單親媽媽挨餓的比例更高，達到50%以上。

一名住在英格蘭伯克郡的單親媽媽表示，每周只有40英鎊用於房租以外的生活支出。隨著食品價格上漲，她被迫一天只吃一餐，體重迅速下降，因營養不良兩度住院。

英國國民保健署（NHS）表示，目前有超過600萬人正等待救治。NHS領導人表示，到今年冬天，飢寒交迫的英國人患病率將更高，如果政府不採取行動，英國可能面臨「人道主義危機」。

不過，英國政府目前也經歷動盪，新任首相要到9月5日才能上任。保守黨黨魁候選人、現任外交大臣特拉斯，以及前財政大臣蘇納克正在各地拉票，但兩人都未就民眾生活危機給出具體解決措施。

CNN報導指出，包括特拉斯在內，英國整個領導層在民眾經歷痛苦時「不見蹤影」。報導說，英國經濟衰退早有預兆，但即將離任的英國首相強生卻跑去度假；而面對民眾質疑，政府發言人卻表示，「未來幾個月的財政計畫將由下一任首相決定。」CNN指出，保守黨的無所作為會讓它在下一次大選中付出代價。

英國近期4大危機。（資料來源：BBC）
英國近期4大危機。（資料來源：BBC）

英國 亞當斯

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