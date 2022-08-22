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英國最大貨櫃港罷工8天 恐衝擊供應鏈 鐵路服務也中斷

編譯中心／綜合21日電
英國鐵路工人大罷工，倫敦維多利亞車站19日空無一人。（路透）
英國鐵路工人大罷工，倫敦維多利亞車站19日空無一人。（路透）

受到薪資糾紛影響，英國最大貨櫃港費利克斯托（Felixstowe）近2000名工人，昨天起開始進行為期8天的罷工，這成為打擊英國經濟的最新罷工行動。

美聯社報導，包括起重機等器械操作人員在內的工人，將在英格蘭東岸的費利克斯托發動罷工。該港口每年可處理來自2000艘船舶的約400萬個貨櫃。

港口聯合工會聲稱，費利克斯托港母公司長江和記實業有限公司（CK Hutchison Holding Ltd.）以營利為優先考量，而非向工人支付合理薪資。長江和記方面則表示，他們對工會沒有「在談判桌上進行建設性討論以找到解決方案，感到失望」。

先前，菲力斯杜港發言人戴維表示，已向工人提議加薪7%、另加一筆逾500英鎊（約591美元）酬金。但工人們拒絕資方提出的建議，質疑幅度追不上通膨。

費利克斯托幾乎囊括半數進入英國的貨運。罷工可能意味船隻必須轉往英國或歐洲其他地方的港口。但港口方消息人士淡化影響，表示罷工應該只會造成「不便」而非「災難」。

分析公司Russell Group估計可能有價值達8億美元的貿易受影響，服裝和電子產品將受最大打擊。

不過，英國物流協會（Logistics UK）預計，港口罷工不會構成嚴重影響。發言人指出，若罷工持續超過8日，使用此港口的公司會尋找替代路線，而目前供應鏈庫存充足，故不預期會出現恐慌。

19日，英國民眾連續第3天面臨陸上公共運輸中斷的狀況。受到食品和能源價格飆升影響，數千名鐵路工人持續進行罷工，以尋求更好的薪酬資和福利保障。目前英國其他產業的勞工也正計畫發起罷工或醞釀爭議行為，包括律師、教師、護理師、消防員、清潔員、機場員工等。

罷工 英國 供應鏈

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