日本名古屋巴士翻車起火 9傷者中2人心肺停止

（取材自推特）

日本 名古屋市北區高速公路今天上午有一輛巴士翻車後起火燃燒。消防單位表示，有9人受傷，其中2人呈現心肺功能停止狀態。

日本讀賣新聞報導，當地時間今天上午10時許，名古屋消防單位接獲線報得知，在名古屋市北區的名古屋高速公路11號小牧線豐山南出口附近，有一輛巴士翻車並起火燃燒。消防單位接獲通報後，立刻前往巴士翻車地點進行滅火。

消防單位表示，有9人受傷，其中有2人呈現心肺功能停止狀態。

這輛巴士是AOI交通公司的巴士，載著乘客由名古屋車站開往愛知縣營名古屋機場 途中發生意外。巴士起火燃燒，幾乎全毀。巴士因翻車，出入口朝下，不清楚乘客是如何脫逃的。巴士後方有一輛疑似與巴士撞上的車子呈現全燒毀狀態。