日本名古屋巴士翻車起火 9傷者中2人心肺停止
日本名古屋市北區高速公路今天上午有一輛巴士翻車後起火燃燒。消防單位表示，有9人受傷，其中2人呈現心肺功能停止狀態。
日本讀賣新聞報導，當地時間今天上午10時許，名古屋消防單位接獲線報得知，在名古屋市北區的名古屋高速公路11號小牧線豐山南出口附近，有一輛巴士翻車並起火燃燒。消防單位接獲通報後，立刻前往巴士翻車地點進行滅火。
消防單位表示，有9人受傷，其中有2人呈現心肺功能停止狀態。
這輛巴士是AOI交通公司的巴士，載著乘客由名古屋車站開往愛知縣營名古屋機場途中發生意外。巴士起火燃燒，幾乎全毀。巴士因翻車，出入口朝下，不清楚乘客是如何脫逃的。巴士後方有一輛疑似與巴士撞上的車子呈現全燒毀狀態。
警察や消防によりますと、名古屋市の名古屋高速道路でバスが横転し火災が起きているということです。— NHKニュース (@nhk_news) 2022年8月22日
けが人などの情報はわかっていませんが、横転したのはバスと見られ消防と警察が現場に向かっているということです。https://t.co/sI0D3j9BT6#nhk_video pic.twitter.com/XZG40gT3f9
名古屋高速バス横転— Isamu15 (@choco_bananas13) 2022年8月22日
怪我人も出ているとのことで、とても心配です。#バス横転 #名古屋高速バス #名古屋高速 pic.twitter.com/bo0gYhNHDb
上一則
FB留言