索馬利亞飯店遭恐攻至少13死 槍手和凱達組織掛鉤

索馬利亞飯店發生攻擊案。（路透）

一名索馬利亞情報官今天表示，和凱達組織有關的武裝分子攻擊首都摩加迪休一家飯店，造成至少13人喪生、40人受傷，並奪取控制權。當局與武裝分子對峙大約30小時後，一名安全指揮官表示，安全部隊已經結束圍攻，槍手身亡，「我們在過去的一個小時裡，大樓沒有任何來襲的槍聲」。

路透報導，索馬利亞青年黨（Al-Shabaab）叛軍19日傍晚引爆兩車炸藥，闖入摩加迪沙一間飯店Hayat Hotel，與政府安全部隊爆發槍戰。事發飯店常有當地政府官員及議員出入。

爆炸在飯店座落的熱鬧路口上空形成了龐大煙柱，直到格林威治時間今天早上7時，槍聲依然響徹摩加迪休。目擊者指出，昨夜政府軍試圖自武裝分子手中奪回飯店控制權，雙方交火傳出了爆炸聲，造成飯店大面積損毀。

索國情報官穆罕默德稍早告訴記者：「目前我們證實已有12人喪生，多數是平民。我們的反制行動即將完成，不過此刻還在進行中。」之後傷亡人數更新為13人喪生、40人受傷。

這是穆哈莫德（Hassan Sheikh Mohamud）總統5月就職以來，索馬利亞發生的首次大規模攻擊事件。

和凱達組織掛鉤的青年黨，10多年來一直為推翻索馬利亞政府而戰鬥，希望在嚴格的伊斯蘭教律法基礎上，建立自己的統治權。