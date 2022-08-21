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非洲之角已4雨季沒降甘霖 2200萬人面臨饑荒

編譯中心／綜合20日電
非洲之角3國肯亞、索馬利亞和衣索比亞（圖）因多年來降雨不足，現已出現40年來最嚴重旱災。在災情最嚴重地區，情況有如飢荒。（Getty Images）
非洲之角3國肯亞、索馬利亞和衣索比亞（圖）因多年來降雨不足，現已出現40年來最嚴重旱災。在災情最嚴重地區，情況有如飢荒。（Getty Images）

聯合國世界糧食計畫署（WFP）昨天表示，非洲之角3國現正遭逢嚴重旱災，瀕臨饑荒人數已增加到2200萬名，未來6個月需要4億1800萬美元來賑濟處境最惡劣的饑民。

中央社引述法新社報導，援助團體表示，非洲之角3國肯亞、索馬利亞和衣索比亞因多年來降雨不足，現已出現40年來最嚴重旱災。在災情最嚴重地區，情況有如饑荒，其中衣索比亞的戰亂地區泰格瑞州，有近半人口面臨糧食嚴重匱乏，隨著步入饑餓高峰季節，情況預料惡化。

非洲之角3國現已有4個雨季未降雨，前所未見，造成數以百萬頭牲口死亡、農作物被毀，110萬人被迫離家出外尋找糧食和飲水。

糧食計畫署2022年初警告，非洲之角3國共有1300萬人面臨饑荒，籲請捐助國在需求甚殷的情況下慷慨解囊。但人道志工指出，由於俄軍入侵烏克蘭等危機轉移了外界對於非洲之角天災的注意力，使得捐款數量不多。同時俄軍侵烏使得全球糧食和燃料價格飆漲，增加了運送賑濟物資的成本。

糧食計畫署說，最晚9月前就會有至少2200萬人面臨饑荒，人數還將增加，未來6個月需要4億1800萬美元來賑濟處境最惡劣的饑民。

WFP署長畢斯利（David Beasley）說：「全世界必須立即採取行動，保護非洲之角最脆弱的地區，以免陷入普遍饑荒。」美國上月宣布提供12億美元的緊急食品及營養不良治療，以幫助非洲之角對抗饑荒，並敦促其他國家採取更多行動。

烏克蘭 聯合國

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