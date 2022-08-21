已婚芬蘭總理爆與男歌手親密跳舞 2/3民眾：嚴重錯誤

芬蘭總理馬林近日頻被爆料負面新聞。（路透）

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在私人派對勁歌熱舞的影片日前外流，反對黨質疑她當時神情有異、可能吸毒，迫使馬林19日主動宣布接受藥檢以自清。但小報「Seiska」隨後曝光一隻新影片，可見到馬林跟不是丈夫的男人一起親密跳舞，質疑情況並不單純。

據俄羅斯 官媒「RT」與澳媒news.com.au的報導，當時是7日凌晨4時左右，地點則是首都赫爾辛基的一家夜店，從影片可見到馬林跟一名男子抱在一起跳舞，對方還俯身靠近她的臉。該男子隨後被認出是離婚的搖滾歌手維約瑟維塔（Olavi Uusivirta）。

芬蘭總理馬林（右）跟搖滾歌手維約瑟維塔抱在一起跳舞，引發熱議。（取材自推特）

考慮到馬林已婚、維約瑟維塔離婚，部分芬媒對兩人此次會面的分寸有所質疑。新聞界人士推測，影片中維約瑟維塔正在親吻馬林的脖子。但馬林否認，說對方當時要不是在她耳邊說話，就是與她親頰。她說：「這沒有什麼不適當的，也不是我無法處理或無法告訴我丈夫的事。」

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd — Visegrád 24 (@visegrad24) 2022年8月19日

還有目擊者向「Seiska」稱，見到馬林與三名男子親密地跳舞，「她還坐在2名不同男子的大腿上，把手放到身旁的一個男人，他則輕輕地握著她的手臂」。目擊者說，馬林當時表現得像是個20多歲的單身女郎，很難相信她已經結婚了。

維約瑟維塔維後主動在IG澄清跟馬林的關係，「我們是朋友，我們之間沒發生什麼不當的事情，我不會公開評論此事，祝周末愉快」。馬林則表示，對於那些將她卸下拘束的影片外流的人感到失望，且她也有權利跟其他人一樣放鬆。

但批評馬林的人說，她在這種關鍵時刻不應浪費時間尋歡作樂。芬蘭正就加入北約 組織（NATO）一事與鄰國俄羅斯起摩擦，芬蘭電視頻道MTV3的民調 發現，2/3受訪者認為馬林夜間出遊是「嚴重錯誤」。

波蘭總理莫拉維茨奇也替馬林護航，稱她有充分理由出門玩樂。他說：「馬林總理有充分理由感到開心，因為芬蘭要加入北約。所以如果芬蘭總理在這個場合上喝多了一點芬蘭伏特加，並為此熱舞，也沒什麼不妥。」

此外，也有許多網友強烈抨擊，認為這則影片是俄國用來對付馬林的宣傳伎倆，或假訊息作戰。