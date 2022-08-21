已婚芬蘭總理爆與男歌手親密跳舞 2/3民眾：嚴重錯誤
芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在私人派對勁歌熱舞的影片日前外流，反對黨質疑她當時神情有異、可能吸毒，迫使馬林19日主動宣布接受藥檢以自清。但小報「Seiska」隨後曝光一隻新影片，可見到馬林跟不是丈夫的男人一起親密跳舞，質疑情況並不單純。
據俄羅斯官媒「RT」與澳媒news.com.au的報導，當時是7日凌晨4時左右，地點則是首都赫爾辛基的一家夜店，從影片可見到馬林跟一名男子抱在一起跳舞，對方還俯身靠近她的臉。該男子隨後被認出是離婚的搖滾歌手維約瑟維塔（Olavi Uusivirta）。
考慮到馬林已婚、維約瑟維塔離婚，部分芬媒對兩人此次會面的分寸有所質疑。新聞界人士推測，影片中維約瑟維塔正在親吻馬林的脖子。但馬林否認，說對方當時要不是在她耳邊說話，就是與她親頰。她說：「這沒有什麼不適當的，也不是我無法處理或無法告訴我丈夫的事。」
A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.— Visegrád 24 (@visegrad24) 2022年8月19日
Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.
Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd
還有目擊者向「Seiska」稱，見到馬林與三名男子親密地跳舞，「她還坐在2名不同男子的大腿上，把手放到身旁的一個男人，他則輕輕地握著她的手臂」。目擊者說，馬林當時表現得像是個20多歲的單身女郎，很難相信她已經結婚了。
維約瑟維塔維後主動在IG澄清跟馬林的關係，「我們是朋友，我們之間沒發生什麼不當的事情，我不會公開評論此事，祝周末愉快」。馬林則表示，對於那些將她卸下拘束的影片外流的人感到失望，且她也有權利跟其他人一樣放鬆。
但批評馬林的人說，她在這種關鍵時刻不應浪費時間尋歡作樂。芬蘭正就加入北約組織（NATO）一事與鄰國俄羅斯起摩擦，芬蘭電視頻道MTV3的民調發現，2/3受訪者認為馬林夜間出遊是「嚴重錯誤」。
波蘭總理莫拉維茨奇也替馬林護航，稱她有充分理由出門玩樂。他說：「馬林總理有充分理由感到開心，因為芬蘭要加入北約。所以如果芬蘭總理在這個場合上喝多了一點芬蘭伏特加，並為此熱舞，也沒什麼不妥。」
此外，也有許多網友強烈抨擊，認為這則影片是俄國用來對付馬林的宣傳伎倆，或假訊息作戰。
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