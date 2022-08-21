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俄北溪管線再斷供天然氣3天 加深歐洲能源短缺疑慮

編譯中心／綜合20日電
德國已開始節省能源，柏林街燈未全開。（路透）
德國已開始節省能源，柏林街燈未全開。（路透）

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）無預警宣布，北溪天然氣管線因「維修」關係，預定自8月31日至9月2日暫停對歐洲輸送天然氣，再度加深歐洲能源短缺疑慮，歐洲天然氣價格應聲創新高紀錄。

Gazprom公司19日聲明指出，營運「每1000個小時後便需進行維修」，經三天維修後，若沒有問題就會恢復原本每天輸送3300萬立方公尺天然氣的作業。

這項消息公布後，歐洲天然氣價格基準荷蘭TTF天然氣期貨合約價勁揚逾16%，至257.40歐元（約258.42美元）。倫敦金融時報（FT）報導，歐洲碳價同日也衝破99歐元（約99.39美元），改寫2月創下的98.49歐元（約98.88美元）新高，而8月至今已漲28%。

莫斯科之前已經以渦輪有技術問題為由，把從北溪管線運送到歐洲的天然氣降到只剩最大供應量的20%。德國與歐洲官員都表示無法接受Gazprom的說法，痛斥斷氣的作法，是為了報復歐洲在俄烏戰爭中支持烏克蘭。

俄羅斯天然氣工業公司無預警宣布，北溪天然氣管線自8月31日起將暫停對歐輸氣。 （...
俄羅斯天然氣工業公司無預警宣布，北溪天然氣管線自8月31日起將暫停對歐輸氣。 （路透）

比利時智庫布魯蓋爾資深研究員塔亞比特拉表示，未來幾個月俄羅斯將繼續不定時地擾亂對歐洲供應的天然氣，故意讓緊張局勢保持在高點，也讓氣價降不下來。他並語重心長地提醒，歐盟各國應加速行動，為往後的日子儲存天然氣，「冬天要來了，我們不能毫無準備」。

俄減少經有關管道供氣，德國首當其衝。德國目前的天然氣儲量約65%，德國能源監管機構「聯邦網路局」局長米勒日前警告，在俄國天然氣減少供應的情況下，德國很可能無法在冬天來臨前完成既定的儲氣目標「11月前能否達到95%」，米勒提到下一個階段目標，即在10月1日前將儲量提升至85%，「這並非不可能，但會極具挑戰性。」德國自由民主黨的德國聯邦議院副議長表示，「我們現在必須立即啟動『北溪二號』天然氣管道項目。」「北溪二號」目前已竣工，但在俄烏衝突爆發後，德國便叫停「北溪二號」的審批程序。

為備戰冬季能源危機，德國有計畫延後關閉境內最後3座核電廠，並大買土耳其電暖器。業者指出，今年上半年，德國從土耳其進口的電暖器比去年同期增82%。

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