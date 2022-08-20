肯亞總統大選引質疑 歐丁嘉矢言訴諸法律討公道

肯亞總統大選結果15日揭曉後，在國內引發重大爭議。落選的反對派領袖歐丁嘉（Raila Odinga）今天重申，他計畫向最高法院提出訴訟，以推翻這場淪為「笑話」的大選結果。

法新社報導，肯亞人焦急等待數日之後，肯亞選委會15日宣布，現任副總統魯托（William Ruto）以不到2個百分點的些微差距擊敗對手歐丁嘉，贏得8月9日的總統大選。

不過，選委會的7名委員中，有4人公開表態無法認可魯托勝選的結果，因為最終計票程序「不透明」。

77歲的歐丁嘉在奈洛比（Nairobi）的自宅會見多名宗教領袖後重申，「我們希望看到正義得到伸張，以追求和平。我們決定訴諸法律，向最高法院提交證據，以證明這不是一場公平的選舉，而是一個笑話。」

歐丁嘉強調，「我們這樣做是為了捍衛國家民主，許多人正為它奮鬥。」

儘管歐丁嘉在選前得到現任總統甘耶達（Uhuru Kenyatta）的背書支持，仍第5度競選總統失利。

根據肯亞法律，歐丁嘉必須必須在格林威治標準時間22日11時前向最高法院提交請願書，接下來7名法官將有14天時間作出裁決。如果最高法院裁定選舉無效，當局必須在60天內重新舉行大選。