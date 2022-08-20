我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：若普亭會出席G20峰會 澤倫斯基也應該到場

通膨飆…養一個孩子到17歲要花31萬 平均每年1.8萬

安倍國葬負責人爆黑歷史！參加雜交趴大戰成人片演員

編譯莊蕙嘉／綜合19日電

日本前首相安倍晉三的國葬將於9月27日舉行，日本八卦雜誌「NEWS POST SEVEN」報導，負責國葬事務的相輔佐官森昌文曾參加亂倫雜交派對，大戰性感女演員和坐檯小姐。

63歲的森昌文是在擔任國交省官員時，參加這場2007年的亂倫雜交派對，主辦者是時任國會參議員大仁田厚，在自家豪宅舉辦，七名參加女性包括數名20多歲的成人片演員（AV女優）和19歲的坐檯小姐，男方包括森昌文、大仁田厚和男一名男性。

根據參加這場派對的女性透露，一開始氣氛就像一般的聯誼，在三名女性先離開後隨即變調。大仁田對成人片演員說「妳們可以使用我的房間喔」，接著成人片演員為森昌文和另一名男性各分配一名女性，兩組人各自進房間，20分鐘後才出現。

此外，其中一名成人片演員還在參加者面前脫光衣服跳肚皮舞，男性則對坐檯小姐大聲鼓譟「脫光！脫光！脫光！」坐檯小姐害羞脫下細肩帶上衣後，男性歡呼大讚「真美！我喜歡年輕女孩的身體。」

周刊向森昌文求證派對一事，他承認有參加，但現場不是周刊寫的那樣，稱報導亂寫。

森昌文畢業於東京大學工業院，1981年進入建設省（現稱國交省），一路歷練至2018年升為事務次官。今年1月他獲首相岸田文雄拔擢為首相輔佐官，在上周的二次改組內閣留任，更被賦予安倍國葬幹事會首席幹事的大任。

安倍 日本 岸田文雄

上一則

金與正重批尹錫悅去核提案「愚蠢至極」 兩韓重回對峙

下一則

日本疫情慘重 WHO：單周新增居全球之最 病歿第二

延伸閱讀

安倍國葬負責人爆黑歷史 參加10人雜交趴 大戰性感AV女優

安倍國葬負責人爆黑歷史 參加10人雜交趴 大戰性感AV女優
毫無特色 日媒稱岸田二戰結束日致辭僅沿用安倍說法

毫無特色 日媒稱岸田二戰結束日致辭僅沿用安倍說法
賀錦麗將出席安倍國葬 並會見日相岸田

賀錦麗將出席安倍國葬 並會見日相岸田
日本無業男揚言暗殺日相岸田 距安倍遇刺才1個月

日本無業男揚言暗殺日相岸田 距安倍遇刺才1個月

熱門新聞

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
不只是萊茵河，支撐全球經濟成長的其他河流也正持續乾涸，包括長江、多瑙河及科羅拉多河，這不只阻礙貨物運輸、擾亂農業灌溉系統，甚至使發電廠和工廠更難降溫。歐新社

極端高溫肆虐全球 這些地區首當其衝

2022-08-19 10:30
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
韓國首爾街景。圖／unsplash

Netflix韓劇效應 西方女性赴韓國找真愛

2022-08-13 09:37
烏克蘭總統澤倫斯基。美聯社

避經濟崩盤未示警俄將入侵 澤倫斯基引發撻伐

2022-08-19 15:49

超人氣

更多 >
專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級

專挑中國留學生？澤西市攻擊連6案 手法逐次升級
洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄

洛杉磯快閃族放肆哄搶 7-11便利店 視頻全在錄
領了社安金 是否還有資格拿糧食券？

領了社安金 是否還有資格拿糧食券？
余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺

余天寸步不離女兒病房 痛心同意不再急救余苑綺
華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了

華人父母生混血兒親子鑑定還母清白 醫師、專家說話了