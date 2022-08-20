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網紅嗆「無賴」 巴西總統揪他衣領、搶手機 全被拍下

編譯中心／綜合19日電
巴西總統波索納洛（前右）與一名網紅（前中）發生口角，該名網紅出聲質疑、侮辱並稱波索納洛是「無賴」，引波索納洛出手抓住他的衣服和手臂，似乎想搶走網紅手機。（路透）
巴西總統波索納洛（前右）與一名網紅（前中）發生口角，該名網紅出聲質疑、侮辱並稱波索納洛是「無賴」，引波索納洛出手抓住他的衣服和手臂，似乎想搶走網紅手機。（路透）

巴西總統波索納洛18日與一名網紅發生口角，該名網紅出聲質疑、侮辱並稱波索納洛是「無賴」，導致波索納洛出手抓住他的衣服和手臂，似乎想搶走網紅手機

中央社引述法新社報導，這起事件的影片攝於總統官邸外，影片中波索納洛抓住一名質問他的男子，明顯是想搶走男子手機。當時這名男子正在拍攝自己批評這位極右派總統的影片。

根據發布這部影片的巴西新聞網站G1報導，這名男子名為雷奧（Wilker Leao），自稱是律師、陸軍下士、政治迷和軍事愛好者，在TikTok有12萬7000人追蹤。

這起事件在總統官邸晨曦宮外發生，當時波索納洛向聚集在車隊周圍、等候合照的支持者問好。雷奧邊拿著手機拍攝邊走近總統，問他為什麼與一個被稱為「大中心」（Centrao）的腐敗團體結盟，還簽署限制認罪協商的法案，這項程序常用在反貪污調查中。

雷奧被旁人拉開、推倒在地。但雷奧再次朝已經上車的波索納洛走去，並叫他「懦夫」、「無賴」和「大中心的寶貝」。隨後波索納洛下了車，似乎想搶走雷奧的手機。波索納洛說：「過來，我想跟你談談。」他先是拽住雷奧足球球衣衣領，接著用雙手抓住雷奧左臂。總統隨扈趕緊介入並送雷奧到一旁。

雷奧和總統辦公室皆沒有立即回應置評請求。

波索納洛現年67歲，將在10月總統大選爭取連任，對手是左派前總統魯拉。雷奧常發布自己質問左右兩派支持者的影片，問題不甚友善，他也說自己不是魯拉所屬工黨的支持者，同樣稱工黨為「無賴」。

波索納洛 手機 巴西

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