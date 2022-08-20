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芬蘭總理迫於壓力主動驗毒 盼平息派對熱舞爭議

編譯莊蕙嘉／綜合19日電
芬蘭總理馬林在派對熱舞影片外流，她19日主動接受毒品檢驗。（歐新社）
芬蘭總理馬林在派對熱舞影片外流，她19日主動接受毒品檢驗。（歐新社）

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）在私人派對熱舞影片外流，遭反對黨質疑神情有異可能吸毒。她雖嚴詞否認，但迫於政治壓力，19日主動接受毒品檢驗，下周會有結果。

36歲的馬林19日召開記者會表示，她已接受毒品檢驗，結果將於下周出爐。她重申從未碰過毒品，「我沒做過任何違法的事，即使是青少年時代也沒有」，之所以願意驗毒是為了平息爭議。馬林對媒體表示，她在派對上有飲酒，但否認碰毒或目擊任何參加者用毒。

被問到是否可能解散國會提前選舉時，馬林否認有此必要「我不記得有發生過什麼突發狀況，需要在半夜到國會去。我認為自己的領導能力很好，在我參加派對的那些天都是沒有會議要開的」，強調自己不會以私害公。

芬蘭總理馬林在派對熱舞影片外流（圖），她19日主動接受毒品檢驗。（取材自Inst...
芬蘭總理馬林在派對熱舞影片外流（圖），她19日主動接受毒品檢驗。（取材自Instagram）

現年36歲的馬林，2019年上任時是全球最年輕的國家領袖。她經常出席各類音樂節等活動，此前已被質疑把精力用於玩樂多於執政。她近日參加一場派對的影片外流，她在影片中玩得很嗨，大方狂舞。有人將影片中所聽到參與者的談話解讀為在討論毒品。影片來自一個私人Instagram帳號，馬林向傳媒表示片段是由數周前兩個不同場合的活動剪輯而成。

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