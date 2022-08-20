金與正重批尹錫悅去核提案「愚蠢至極」 兩韓重回對峙

北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正，再度開嗆南韓。（Getty Images）

南韓 總統尹錫悅15日對北韓 提出以援助換取去核的「大膽構想」，19日遭北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨副部長金與正 重砲抨擊，批評提案「愚蠢至極」。南韓總統辦公室對此深表遺憾，這也顯示兩韓關係倒退，回復對峙僵局。

北韓官媒勞動新聞19日刊出金與正署名文章「別痴人說夢了」，指摘尹錫悅抄襲李明博的主張，竟然還有臉自稱構想「大膽」。她批評提案「愚蠢至極」，表示「雖然不知道（南韓）還會提出什麼構想，我們都絕對不會理睬」，尹錫悅應該「閉上他的嘴」。

金與正更指名道姓大罵尹錫悅「單純又幼稚」，以為可以用經濟合作交換北韓核武，「狗永遠都會吠叫，不論是小狗或成犬，就算頭銜是總統也一樣」。

金與正過往批評南韓元首向來用詞辛辣，但鮮少指名道姓。她曾暗指南韓前總統文在寅「愚蠢」，譏笑朴槿惠「精神失常」，罵李明博「混蛋」、「瘋狗」。

尹錫悅15日光復節演說時表示，若北韓願採取實質行動去核，南韓政府將提供大規模糧食供給、電力基礎設施、農業技術等援助，作為大幅改善北韓經濟民生的「大膽方案」。

尹錫悅在今年5月總統大選時主張對北韓強硬，此番提案遭北韓大肆嘲笑，對他不到三成的支持率恐更為不利。

北韓沉寂兩個多月後，17日在尹錫悅就職滿100天時試射兩枚巡弋飛彈，這也是北韓官媒自今年4月以來再度報導相關新聞。

金與正說，南韓軍方宣稱飛彈自平安南道的溫泉空軍基地發射，根本搞錯地點，實際發射地點在更北方、20公里以外的安州市。

南韓智庫世宗研究所高級研究員鄭成長指出，金與正對尹錫悅毫不掩飾的譏嘲，顯示兩韓關係再度陷入長期泥淖，「北韓將繼續挑釁威脅南韓」。

路透報導，美國國務院表示，國務卿布林肯與南韓外交部長朴振通話，重申美國防衛韓國及日本的「堅若磐石承諾」，並且討論印太及台海的穩定。