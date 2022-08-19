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前財長桑默斯：中國超美？日本和蘇聯都沒做到

安倍國葬負責人爆黑歷史 參加10人雜交趴 大戰性感AV女優

編譯莊蕙嘉／即時報導
日本八卦雜誌「NEWS POST SEVEN」報導，負責國葬事務的相輔佐官森昌文曾參加雜交派對，大戰性感女演員和坐檯小姐。（取材自日本首相官邸官網）
日本八卦雜誌「NEWS POST SEVEN」報導，負責國葬事務的相輔佐官森昌文曾參加雜交派對，大戰性感女演員和坐檯小姐。（取材自日本首相官邸官網）

日本前首相安倍晉三的國葬將於9月27日舉行，日本八卦雜誌「NEWS POST SEVEN」報導，負責國葬事務的相輔佐官森昌文曾參加亂倫雜交派對，大戰性感女演員和坐檯小姐。

63歲的森昌文是在擔任國交省官員時，參加這場2007年的亂倫雜交派對，主辦者是時任國會參議員大仁田厚，在自家豪宅舉辦，七名參加女性包括數名20多歲的成人片演員（AV女優）和19歲的坐檯小姐，男方包括森昌文、大仁田厚和男一名男性。

根據參加這場派對的女性透露，一開始氣氛就像一般的聯誼，在三名女性先離開後隨即變調。大仁田對成人片演員說「妳們可以使用我的房間喔」，接著成人片演員為森昌文和另一名男性各分配一名女性，兩組人各自進房間，20分鐘後才出現。

此外，其中一名成人片演員還在參加者面前脫光衣服跳肚皮舞，男性則對坐檯小姐大聲鼓譟「脫光！脫光！脫光！」坐檯小姐害羞脫下細肩帶上衣後，男性歡呼大讚「真美！我喜歡年輕女孩的身體。」

周刊向森昌文求證派對一事，他承認有參加，但現場不是周刊寫的那樣，稱報導亂寫。

森昌文畢業於東京大學工業院，1981年進入建設省（現稱國交省），一路歷練至2018年升為事務次官。今年1月他獲首相岸田文雄拔擢為首相輔佐官，在上周的二次改組內閣留任，更被賦予安倍國葬幹事會首席幹事的大任。

安倍 日本 岸田文雄

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