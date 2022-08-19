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歐洲大旱衝擊綠能 水力發電減產20% 核能廠沒水降溫

編譯莊蕙嘉／綜合18日電
德國中部城鎮賓根附近的萊茵河河段因高溫與旱災水位大降，17日露出大片河床。（路透）
德國中部城鎮賓根附近的萊茵河河段因高溫與旱災水位大降，17日露出大片河床。（路透）

歐洲今年夏季遭遇熱浪侵襲，出現500年來最嚴重旱災。德國萊茵河水位下降，影響運煤船載貨量及火力電廠發電量；法國核電廠也苦於用來冷卻反應爐的河水溫度過高，使用後排回河中可能破壞生態。歐洲先前有意減少燃煤、天然氣，以核能作為「綠能」發展，如今也受到衝擊。

紐約時報報導，身為歐洲電力、石油天然氣供應來源之一的挪威，近來面臨自家用電吃緊問題。挪威總理斯托爾本月向來訪的德國總理蕭茲表示，挪威會遵守協議對歐盟市場輸出電力與能源，但無法提供更多天然氣。

挪威去年冬季雪量不多，今年春季特別乾燥，4月降水量創122年來最低紀錄。挪威九成的電力來自水力發電，然而水庫水位降至25年來最低，影響發電。

專家指出，歐洲今年的極端高溫和嚴重旱災，加上俄國以天然氣要脅，形成能源危機的「完美風暴」。 

事實上，BBC報導，歐洲各地的水力發電產能已減少約20%，義大利水力發電產能在過去一年中已下降了40%、西班牙發電量則下降44%。電力分析專家表示，雖然水力發電有季節性的波動，但「整體發電量降低40%絕對是異常狀況」。

此外，需要使用大量水資源進行冷卻的核電廠，也不得不停機。華盛頓郵報報導，歐盟近期宣布核能為「綠能」，作為能源轉型的重要里程碑。

擁核的法國境內有56座核電廠，但由於高溫及旱災，核電廠不得不暫時降轉，以免排出溫度過高的冷卻水至河川，破壞生態且違法。當局本月對5座核電廠實施暫時性豁免令，允許因「公眾需求」排放高溫用水進入河川。

法國目前正仰賴從英國等國的電力進口，來彌補短缺的狀況。但分析人士擔憂，這給英國帶來了額外的壓力，並會如推骨牌一般拖垮整個歐洲的電力。

專家指出，歐洲今年的極端高溫和嚴重旱災，加上俄國以天然氣要脅，形成能源危機的「完美風暴」。

歐洲各地因嚴重乾旱，導致河床浮現「飢餓之石」。（取材自推特）
歐洲各地因嚴重乾旱，導致河床浮現「飢餓之石」。（取材自推特）

另一方面，在捷克的易北河（Elbe River）的河床，上周出現了德文刻字的「飢餓之石」，顯示乾旱狀況進一步惡化。

飢餓之石是中歐常見的水文地標，警告後世如果河川水位下降到飢餓之石浮現，那麼就準備面臨乾旱帶來的饑荒與困境。

而上周起因大旱所致，這些飢餓之石在各地陸續浮現，易北河床的一塊飢餓之石刻著德文「如果看到我，哭吧」。而這塊飢餓之石歷史可追溯到1616年。

天然氣 高溫 綠能

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