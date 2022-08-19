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俄國鼓勵生育 恢復「英雄母親」榮譽：生10胎頒1.6萬元

編譯中心／綜合18日電
左圖為蘇聯時期「英雄母親」獎章，右圖為1945年印著獎章的蘇聯郵票。（取材自維基百科）
左圖為蘇聯時期「英雄母親」獎章，右圖為1945年印著獎章的蘇聯郵票。（取材自維基百科）

俄羅斯正努力應對出生率下降引發的人口危機，俄國總統普亭宣布恢復蘇聯時期的「英雄母親」榮譽稱號，生育和撫養10個以上孩子的女性，就能獲得此稱號與獎勵金。

「莫斯科時報」（The Moscow Times）報導，普亭15日簽署一項法令，恢復二戰期間損失大量人口後，前蘇聯領導人史達林於1944年設立的榮譽稱號「英雄母親」（Mother Heroine）。1991年蘇聯解體後，「英雄母親」榮譽稱號也隨之廢除。

根據普亭頒布的法令，符合條件的母親在第10個在世的孩子滿周歲時，將一次性獲得100萬盧布（約1萬6444美元）的獎金。法令規定，若孩子因戰爭、恐怖行動或急難情況而離世，母親仍有資格接受榮譽稱號。

英雄母親的稱號與「俄羅斯英雄」（Hero of Russia）和「勞動英雄」（Hero of Labor）等地位相同。

過去數十年來，俄國人口幾乎逐年減少。2022年初減少約40萬人後，目前總人口數約為1億4510萬人。

俄國人口降幅自2021年來幾乎翻倍，新冠疫情使俄國出現蘇聯解體以來最大的人口數自然減少。

俄國 普亭 俄羅斯

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