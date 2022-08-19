威尼斯世遺運河上飆速衝浪 市長痛罵2遊客「傲慢蠢貨」

歷史建築林立的威尼斯大運河不只名列聯合國教科文組織世界遺產清單，也是當地的主幹道，衝浪、槳板與划獨木舟之類的運動都在禁止之列。圖後方可見知名的里阿爾托橋。（路透資料照片）

歐洲因乾旱面臨缺水困境之際，義大利 威尼斯17日卻有兩名衝浪客沿著最繁忙的大運河呼嘯而過，讓勃然大怒的市長痛批他們是「傲慢蠢貨」（Overbearing Imbeciles）。兩人事後都被逮到，不只價值幾十萬元美元的衝浪板遭沒收，還被開了鉅額罰單，更被立刻趕出威尼斯，還要面對進一步的刑事訴訟 。

BBC與CNN報導，歷史建築林立的威尼斯大運河不只名列聯合國教科文組織的世界遺產清單，同時也是當地的主幹道，衝浪、槳板與划獨木舟之類的運動都在禁止之列。

不過，從眾多當地人拍攝的影像可見，兩名遊客似乎踩著eFoil電動水翼衝浪板、在大運河水道上乘風破浪，包括在里阿爾托橋（Rialto Bridge）下閃躲水上巴士跟計程車、呼嘯通過安康聖母聖殿（Salute basilica）。當他們通過學院橋下時，其中一人從衝浪板掉了下來，卻沒忘記把手機 舉出水面、拍攝同伴。

義大利威尼斯17日發生2名踩著電動水翼衝浪板的衝浪客沿著最繁忙的大運河呼嘯而過，讓勃然大怒的布魯尼亞羅市長痛批他們是「傲慢蠢貨」。（取材自推特）

威尼斯市長布魯尼亞羅在推特發布衝浪客的影像，抨擊他們是「嘲弄這座城市的兩個傲慢蠢貨」，並表示將提供免費晚餐給任何能夠認出他們的人。他後來又發推文表示，這對衝浪客已經查出來了。

「Il Gazzettino」報稍後指出，兩名衝浪客都已經被抓到，價值約2萬5000歐元（約2萬5429美元）的衝浪板被沒收，兩人同時因危害運河航行而分別被罰1500歐元（約1525美元），並被控違反了反社會行為禁令、遭立即驅逐出城。市府還指示律師啟動針對兩人破壞城市形象的訴訟程序，並將聯繫兩人的領事。