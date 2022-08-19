亞洲百萬富豪占比 2030年超越美中 新加坡最高

滙豐控股發布報告說，到2030年，新加坡將成為亞洲成年人當中百萬富豪比最高的國家，澳洲居次，再來是香港和台灣。（美聯社）

滙豐控股（HSBC）報告指出，2030年前新加坡 百萬富翁占全國成年人口比率將達13.4％，超越中、美且高居亞太之冠，同時成為百萬美元富豪成年人占比最高的亞洲國家。澳洲 被擠下落居第二，香港 和台灣分列三、四名，這四個亞洲經濟體的百萬美元富豪占比都將超過10%，且高於美國。

滙豐的報告比較區內15個經濟體，包括新加坡、中港台、馬來西亞及日本等。報告顯示，星國去年有7.5%成年人口擁有至少100萬美元財富，到了2025年，這項比率將升至9.8%，2030年再躍升至13.4%。

澳洲2021年的占比為8%，到了2030年將升至12.5%，但仍將輸給新加坡，屈居第二。香港到2030年時的占比將達11.1%、台灣為10.2%，均贏過美國的9%。南韓到2030年的百萬美元富翁人口占比將為8.8%、紐西蘭是8.5%、日本7.2%。

滙豐表示，亞洲百萬美元富翁的成長將持續到2035年，預計新加坡的百萬美元富翁占比將達到17%，高於澳洲15.1%和香港的14.6%。

滙豐說，在全球金融危機過後，亞洲的金融財富已超過美國，且一些經濟體的成長速度為舉世最快。到2030年時，越南、菲律賓和印度成年人擁有至少25萬美元財富的人數，可能增加一倍以上。

另據香港01報導，從絕對值來看，數據表示新加坡百萬富翁人數會從現在的40萬，增加到2030年的70萬。而中國仍是百萬富翁最多的地方，由目前約1700萬人增加到2030年底的5000萬人；印度也將超過600萬人，但分別只占總成年人口約4%及不到1%。