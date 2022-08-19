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世說新聞╱華男甜品店離奇死亡 獨家揭秘屍檢報告

對巴塞隆納印象？ 遊客：小偷就在後面偷背包

編譯周辰陽／綜合18日電
西班牙巴塞隆納日前發生小偷偷走遊客放在海灘上的背包，順手牽羊的行徑卻成為電視新聞現場採訪的背景（紅圈），引來網友轉發。（取材自推特）
西班牙巴塞隆納日前發生小偷偷走遊客放在海灘上的背包，順手牽羊的行徑卻成為電視新聞現場採訪的背景（紅圈），引來網友轉發。（取材自推特）

西班牙巴塞隆納日前發生一名小偷偷走了遊客放在海灘上的背包，但順手牽羊的行徑卻成為電視新聞現場採訪的背景，引來網友關注與大力轉發。當地警方則在看過影像後，循線將人逮捕歸案。

BBC與獨立報報導，這起犯罪事件發生在巴塞隆納聖米奎爾海灘（Sant Miquel beach），一名遊客當時正接受TVE新聞台採訪，詢問他對巴塞隆納的印象，也可見到另一名遊客把包包留在沙灘上，接著就逕自走開了。

據報導，就在受訪遊客稱自己愛上巴塞隆納的「美麗海灘跟乾淨又涼海水」時，發現有機可趁的竊賊走了過來，先把背包上的眼鏡衣服拿開，然後似乎朝著背包主人的方向張望了一下，隨即帶著背包迅速閃人。

接下來影像可見，受害者一回來就發現背包不見蹤影，拿著槳板路過的女子也馬上詢問是不是有東西被偷了。倒是受害者四處探問有沒有人看到自己的背包時，記者與受訪遊客還是繼續訪談，似乎沒察覺到整個過程已經被攝影機拍了下來。

影像經網友上傳推特後，觀看次數超過323萬次、超過1.6萬轉推跟8.5萬人點讚。巴塞隆納城市警察（Guàrdia Urbana）表示，他們查看過影像，已經確認了竊賊的身分，「感謝社群媒體上…發布的影像跟受害人報案，我們今天（14日）查明和指控了聖米奎爾海灘竊盜事件的犯人」。

社群媒體 警察 攝影

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