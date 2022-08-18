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墨西哥又一記者被殺 今年已13人喪命

編譯中心／綜合17日電

墨西哥當局17日表示，一名專門報導刑事案的記者被發現死在墨西哥西北部。2022年對墨西哥媒體工作者來說已成為最致命年份之一，17日這起疑似謀殺案可能再添一筆黑暗紀錄。

中央社報導，媒體維權團體表示，今年迄今，墨西哥已有至少13名記者被謀殺，對新聞工作者來說，墨西哥堪稱全球最危險的國家之一。

自2000年以來，超過150名媒體工作者在墨西哥被殺，卻少有人被定罪。

62歲的獨立記者阿爾宏（Juan Arjon Lopez）生前在臉書（Facebook）經營新聞專頁「何所懼」（What are you afraid of），自8月9日起就下落不明。有人在墨西哥西北部、與美國接壤的索諾拉州（Sonora）聖路易裡奧科羅拉多市（San Luis Rio Colorado）發現他的遺體。

索諾拉州檢察官康崔拉斯（Indira Contreras）先前說，找到一具身上刺青與阿爾宏相符的遺體。數小時後，索諾拉州檢察長辦公室一名消息人士告訴法新社，從指紋確認了遺體為阿爾宏。

檢察長辦公室在聲明中說，經解剖，發現死因是鈍器造成的創傷，目前不排除任何調查方向。

無國界記者組織（RSF）表示，阿爾宏有時當記者，有時經營當地一家餐館。他在臉書專頁上傳的最後一篇報導是關於毒品查獲和追回數件贓物。

墨西哥 臉書 毒品

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