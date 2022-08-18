我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

沙國留英女學生 放假回國使用推特 被判入獄34年

編譯張君堯／綜合17日電
英國利茲大學一名沙烏地阿拉伯女學生在回國放假時，因擁有推特帳號、關注和轉發持不同政見者和活動人士的推文，而被判刑入獄34年。（取材自推特）
英國利茲大學一名沙烏地阿拉伯女學生在回國放假時，因擁有推特帳號、關注和轉發持不同政見者和活動人士的推文，而被判刑入獄34年。（取材自推特）

英國利茲大學（University of Leeds）一名沙烏地阿拉伯女學生在回國放假時因擁有推特（Twitter）帳號、關注和轉發持不同政見者和活動人士的推文而被判刑入獄34年。

衛報報導，現年34歲的阿爾謝哈布（Salma al-Shehab）是2個年幼孩子的母親，她最初因使用網站「引起公眾騷亂並破壞公民和國家安全」的罪行被判處3年徒刑，但在檢察官要求法院考慮其他涉嫌犯罪後，法院15日宣布新的判決：34年徒刑和34年的旅行禁令。

根據衛報獲得的法庭記錄，新的指控包括「通過關注推特帳號協助那些試圖引發公眾騷亂、破壞公民和國家安全穩定的人」，值得注意的是，無論是在國內還是在英國，阿爾謝哈布都不是主要或特別直言不諱的活動人士，她在Instagram上有159名追蹤者，推特上則有2597名關注者。

阿爾謝哈布有時會轉發流亡的沙烏地阿拉伯異議人士的推文，這些推文呼籲釋放該國的政治犯，她也似乎支持女權主義者哈德洛爾（Loujain al-Hathloul）的案子。一位認識阿爾謝哈布的人透露「她不能忍受不公正的待遇」。

阿爾謝哈布於2018年至2019年間前往英國並在利茲大學攻讀博士學位，她於2020年12月回到沙烏地阿拉伯的家中度假時，曾打算將她的2個孩子和丈夫接到英國，但隨後就被沙烏地阿拉伯當局傳喚訊問、最終被捕。

英國 沙烏地阿拉伯 推特

上一則

墨西哥又一記者被殺 今年已13人喪命

下一則

日旅客未見回流 多數是商務人士

延伸閱讀

慫恿女兒球場打華女 惹事媽或免入獄

慫恿女兒球場打華女 惹事媽或免入獄
才喊買英超曼聯 馬斯克反悔：只是推特笑話 我不會買

才喊買英超曼聯 馬斯克反悔：只是推特笑話 我不會買
沙烏地阿拉伯婦女回國因使用推特 遭判刑34年

沙烏地阿拉伯婦女回國因使用推特 遭判刑34年
酒駕累犯撞死交管 炫富女恐被判無期

酒駕累犯撞死交管 炫富女恐被判無期

熱門新聞

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片