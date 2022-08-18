沙國留英女學生 放假回國使用推特 被判入獄34年

英國利茲大學一名沙烏地阿拉伯女學生在回國放假時，因擁有推特帳號、關注和轉發持不同政見者和活動人士的推文，而被判刑入獄34年。（取材自推特）

英國 利茲大學（University of Leeds）一名沙烏地阿拉伯 女學生在回國放假時因擁有推特 （Twitter）帳號、關注和轉發持不同政見者和活動人士的推文而被判刑入獄34年。

衛報報導，現年34歲的阿爾謝哈布（Salma al-Shehab）是2個年幼孩子的母親，她最初因使用網站「引起公眾騷亂並破壞公民和國家安全」的罪行被判處3年徒刑，但在檢察官要求法院考慮其他涉嫌犯罪後，法院15日宣布新的判決：34年徒刑和34年的旅行禁令。

根據衛報獲得的法庭記錄，新的指控包括「通過關注推特帳號協助那些試圖引發公眾騷亂、破壞公民和國家安全穩定的人」，值得注意的是，無論是在國內還是在英國，阿爾謝哈布都不是主要或特別直言不諱的活動人士，她在Instagram上有159名追蹤者，推特上則有2597名關注者。

阿爾謝哈布有時會轉發流亡的沙烏地阿拉伯異議人士的推文，這些推文呼籲釋放該國的政治犯，她也似乎支持女權主義者哈德洛爾（Loujain al-Hathloul）的案子。一位認識阿爾謝哈布的人透露「她不能忍受不公正的待遇」。

阿爾謝哈布於2018年至2019年間前往英國並在利茲大學攻讀博士學位，她於2020年12月回到沙烏地阿拉伯的家中度假時，曾打算將她的2個孩子和丈夫接到英國，但隨後就被沙烏地阿拉伯當局傳喚訊問、最終被捕。