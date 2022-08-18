我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張艾嘉叔叔「俠隱」作家張北海紐約去世 享壽86歲

舊金山市長年薪35.1萬元 居然不是領最多的公務員

古巴物資短缺 60年來首見允外資批發零售

編譯中心／綜合17日電
古巴政府宣布將允許外資進入國內批發及零售貿易，以因應國內嚴重短缺的物資。（路透）
古巴政府宣布將允許外資進入國內批發及零售貿易，以因應國內嚴重短缺的物資。（路透）

古巴政府已宣布將允許外資進入國內批發及零售貿易。這項60年來首見的舉措，意在因應國內嚴重短缺的物資。

法新社報導，這項決定還可以在完全不放棄國家對外貿的控制之下，提振當地產業。

據副貿易部長龔薩雷茲．弗拉加（Ana GonzalezFraga）說法，外國投資人將獲准全資擁有古巴批發商，為斐代爾．卡斯楚（Fidel Castro）1959年革命以來的頭一遭；同時，零售商可以入主公私營企業。

此前，准許外資的產業僅限國內產品製造與服務業。

古巴政府採取行動開放一個迄今由共產黨政府控制的產業，足以說明國企在取得外國貨幣和原物料所面臨的困境。

而這使得食物、藥品和燃料等基本物資短缺情況更加惡化，對政府的不滿情緒也持續升高，並在近幾個月引發了多次抗議。

基本商品的非正規貿易也在迅速成長，引發通貨膨脹，2021年物價狂飆約70%。

古巴經濟學家米蘭達．帕隆多（Mauricio MirandaParrondo）表示，「國家壟斷外貿和零售，是造成國內市場消費品短缺的原因」。

龔薩雷茲．弗拉加告訴國營電視台，最新舉措尋求確保在「原物料、輸入品、設備和其他有助於國內生產發展的商品」的投資。

古巴 投資 零售商

上一則

日本「最美公主」佳子 爆熱戀牙醫同學

下一則

氣候變遷野火加劇 每分鐘燒掉16座足球場

延伸閱讀

長三角復甦帶動外貿回溫 前7月同比增長10.4% 民企當「主力軍」

長三角復甦帶動外貿回溫 前7月同比增長10.4% 民企當「主力軍」
珍珠奶茶原物料 HOJA FOOD 進軍佛州市場

珍珠奶茶原物料 HOJA FOOD 進軍佛州市場
中國車市產能強勁回升 後市可望淡季不淡

中國車市產能強勁回升 後市可望淡季不淡
培根/雞蛋/奶酪 受通貨膨脹打擊

培根/雞蛋/奶酪 受通貨膨脹打擊

熱門新聞

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01

超人氣

更多 >
好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買

好市多好逛好買 但這10種食物 專家不建議購買
南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元

南加大20歲學生買這支股票 1個多月賺了1.1億元
川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北

川普勢力反撲？共和黨懷俄明州初選 麗茲錢尼敗北
住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切

住在80年代轟動全美殺人魔凶宅 屋主：幽默面對一切
55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片

55歲王祖賢披海青禮佛 被拍到「素顏脫口罩」照片