尹錫悅就任百日北韓射2彈 韓媒：就任退步的100天

南韓總統尹錫悅17日舉行上任100天記者會。（美聯社）

南韓 總統尹錫悅17日上任滿百日，北韓 當天連射兩枚巡弋飛彈挑釁，對他15日提出要求北韓棄核的「大膽構想」做出最新回應。即便如此，尹錫悅仍於就職百日記者會上重申援助北韓意願，並稱南韓不會尋求核威懾力，而是呼籲採取外交手段應對北韓不斷增強的核武能力。

韓聯社報導，尹錫悅在記者會上解釋日前提出的構想。他說，這是個框架性的援助構想，北韓停止開發核武時，南韓向其提供政治、經濟與軍事援助，具體項目包括協助推動北韓與美國關係正常化。他說，這並非要求北韓「先棄核後補償」，只要北韓決心棄核，南韓將提供力所能及的支持。

南韓總統尹錫悅舉辦就職百日記者會之際，南韓軍方表示，北韓17日朝黃海發射兩枚巡弋飛彈。（Getty Images）

關於兩韓首腦會談，尹錫悅說：「在選舉中我就說過有必要與北韓對話，但南北之間的首腦對話和高層協商不應成為政治秀，而是應該有助於朝鮮半島、東北亞的和平穩定」。他還就「南韓需要核武」的說法表示，南韓雖堅持強化威懾力，但不會放棄核不擴散機制。

北韓17日的試射，是6月5日發射彈道飛彈後，時隔兩個多月再次發射飛彈，也是尹錫悅上任後第四次試射，且是今年第二度發射巡弋飛彈。

共同社報導，尹錫悅在記者會上還表示，自上任以來「正在讓最糟糕的對日關係快速恢復與發展」，再次表達對改善雙邊關係的強烈意願。「相信兩國在面向未來增強合作關係時，能透過讓步和理解圓滿解決。」

關於前徵用工訴訟案這一最大問題，尹錫悅說：「正探討不造成日本 擔憂的主權問題衝突，且勝訴原告方能接受補償的方案。」敗訴的日本企業資產變賣程序已接近最終階段，日方警告若完成變現，將給日韓關係帶來嚴重後果。

另據「韓民族日報」社論指出，5月10日就任儀式後，尹錫悅的支持率為52%，而在3個多月後下降了一半。尹錫悅的國政運營如同新手司機的粗暴駕駛，許多國民放棄了期待，也對他失去了信任。

評論指出，所有情況都是尹錫悅自己造成的，包括用人唯親，「夫人干政」的疑雲揮之不去。尹錫悅就總統「祖國的和平統一」的憲法職責在就任90多天裡沒有發表任何言論，直到在光復節講話中才突然提出不成熟的對朝政策，換來北韓在他就任百日發射兩枚巡弋飛彈。

「韓民族日報」更直言，100天來國民因為總統的一舉一動而感到不安和困惑，現在是時候改變這種狀況了。