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廢核轉彎 德核廠擬延後到明年除役

編譯中心／綜合17日電
德國擬延後關閉最後三座核電廠，因應能源短缺困境。（路透）
德國擬延後關閉最後三座核電廠，因應能源短缺困境。（路透）

華爾街日報報導，德國計畫延後關閉該國的最後三座核電廠，繼續運作到明年，以便在俄羅斯限制天然氣供應後，因應今年冬季可能出現的能源短缺困境，也將是首度扭轉2000年代初所制定逐步淘汰核能的路線。

報導引述德國政府三位高級官員指出，總理蕭茲領導的內閣還沒正式做成決定，也可能須經國會表決通過。但官員表示，延後關閉核電廠幾已成定局。

這三座電廠分別由E.ON、RWE以及EnBW營運，約占德國供電的6%，原先預定在今年12月31日除役。不過，蕭茲上周已暗示延後關閉核電廠，首度表示維持國內最後三座核反應爐運作是合理的，德國執政聯盟成員自民黨的主要人物更認為核電廠應運作到2024年。

讓這三座核電廠延後除役，並非解決德國今年冬季能源短缺困境萬靈丹，但允許這些核電廠繼續運作，柏林當局用天然氣或煤炭取代核能的必要性就降低，搶購煤炭與液化天然氣（LNG）的壓力也隨之減輕。但官員說，柏林並未考慮讓之前已除役的核電廠恢復上線。

汰除核能雖是執政聯盟成員社民黨與綠黨的倡議，但民意仍支持延後關閉核電廠。Forsa研究所的民調顯示，75%民眾希望延後核電廠的除役時間，綠黨的主要領袖也已接受短暫延後除役。

據彭博資訊報導，德國能源監管機構「德國聯邦網路局」局長穆勒（Klaus Mueller）17日警告，即便德國到11月成功將地下儲氣設施補充到95%，一旦來俄國天然氣供應完全停止，這些儲量只夠供暖與工業設施運作2至2.5個月。

面對俄羅斯供應的天然氣可能短缺，德國民眾因此重新熱中起以煤球作為民宅暖氣來源的方法，儘管燒煤球會留下殘渣和碳足跡。

「夏天如此熱銷，真是前所未聞，大家都想要買煤」，德國首都柏林煤球供應商恩戈爾克（Frithjof Engelke）如是說。在柏林，原本約有5000至6000住戶仍使用煤球取暖，僅是全市190萬戶中的鳳毛麟角。

德國 天然氣 蕭茲

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