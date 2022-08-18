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日旅客未見回流 多數是商務人士

編譯中心／綜合17日電

日本政府從今年6月有條件開放外國觀光客入境，但從官方公布數據來看，7月以觀光目的入境日本的外國旅客只有7903人，未見明顯回流。

日本朝日新聞報導，日本政府雖然從今年6月有條件開放外國觀光客入境，但入境旅客並未如預期般成長。

日本政府觀光局（JNTO）公布7月訪日外國人總數為14萬4500人，遠低於疫情爆發前2019年7月的299萬人，減少約95.2%，跟5月的14萬7000人及6月的12萬人相去不遠，其中絕大多數都是商務人士。

從國家別細項來看，越南以2萬2700人居冠，其次依序為南韓及中國；2019年入境日本的外國人士以中國與南韓占半數，台灣與香港的人數也居上位。

此外，日本正遭受第7波新冠疫情侵襲，儘管東京新增確診病例相較前一周略減，呈現降溫趨勢，但全境至少仍有15地17日新增病例再創當地單日新高。

日本全境最近一周每10萬人口平均新增1047.03人染疫，沖繩縣以1747.20人連續145天高居日本各地之冠；宮崎縣以1564.05人次之、鹿兒島縣以1510.09人排名第3。

日本 觀光 疫情

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