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「我是在暴風雨中開船」莫里森為沒公開自任5部長辯護

編譯周辰陽／即時報導
澳洲前總理莫里森，攝於17日。（Getty Images）
澳洲前總理莫里森，攝於17日。（Getty Images）

澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）日前被揭發曾秘密自我任命5個部會首長職務，但他在17日召開的記者會上表示，不會辭去眾議員席位，也為自己決定繼續隱瞞此事辯護，稱原因是他從未行使過所擁有的權力。

澳洲衛報報導，儘管越來越多人要求他辭職，有些甚至是來自他自己的自由黨內部，但莫里森仍發出負隅頑抗的訊息，並稱自己會繼續擔任庫克選區（Cook）的眾議員。

莫里森談到他決定秘密指派自己擔任政府一些最有權力的部長職務時表示，「我相信有必要擁有職權，擁有實際上的緊急權力，在將是預料之外的極端狀況行使，將讓我能夠以國家利益行事」。他說，考慮到正在發生的其他一切跟他們正在處理的其他優先事項，「我那時候沒有考慮到，這是當時需要提出的事情。如果我需要動用權力，那我會跟該部長披露此事」。

莫里森還說，對他行為的質疑是民眾「沒有設身處地替我著想」的結果。他告訴一位記者，「你是事後站在岸上，我是在暴風雨中開船」。

根據澳媒報導，莫里森在2020年3月至2021年5月期間自行就任內政部、國庫部（Treasury）、衛生部、財務部（Finance）與整個工業、科學、能源與資源部的部長。在某些狀況中，他讓自己出任共同部長，正牌的部長則從頭到尾都被蒙在鼓裡。現任總理艾班尼斯（Anthony Albanese）則直言，這項空前之舉是把民主當廢物。

澳洲 眾議員 庫克

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