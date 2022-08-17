失去民心？韓民族日報社論：尹錫悅就任退步的100天

南韓總統尹錫悅17日舉行上任100天記者會。（美聯社）

17日為南韓 總統尹錫悅就任滿100天。5月10日就任儀式後，尹錫悅的支持率為52%，而在3個多月後下降了一半。尹錫悅的國政運營如同新手司機的粗暴駕駛，相當多的國民放棄了期待，也對他失去了信任。在就任演說中曾豪言壯語地表示要「打造國民是真正主人的國家」，如今這一決心也變得黯然失色。

「韓民族日報」社論指出，所有情況都是尹錫悅自己造成的，包括用人唯親，「夫人干政」的疑雲揮之不去。

尹錫悅就總統「祖國的和平統一」的憲法職責在就任90多天裡沒有發表任何言論，直到在光復節講話中才突然提出不成熟的對朝政策，換來北韓 在他就任百日發射兩枚巡弋飛彈。

「入學年齡降至滿5周歲」政策從確定和推進再到放棄的過程讓人懷疑現政府是否具備經營國政的能力。最重要的是，尹錫悅政府的國政藍圖是什麼都還不明確，事事都歸咎於前政權。

尹錫悅8日在休假後第一天上班時說，今後將堅守初心，細心體察民心，體現民意。真正的「初心」應該是銘記大選得票率僅以0.73個百分點勝出，從而時刻保持謙遜。100天來國民因為總統的一舉一動而感到不安和困惑，現在是時候改變這種狀況了。