我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／台「超偶」40歲男星艾成 傳7樓墜樓身亡

申請論文苦下功夫 矽谷台灣移民二代錄取4名校

低薪、暴力 土耳其醫師爆發移民潮

編譯中心／綜合16日電

土耳其醫生薪資普遍低，居高不下的通膨恐怕使醫生瀕臨貧窮線，加上針對醫療專業人員的語言、肢體暴力事件增加等一波波推力，今年預計有3000名醫生申請可赴國外執業的證照，比2012年的人數高出50倍。

國際醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）13日刊文指出，2012年，僅59名醫生向土耳其醫學會（Turkish Medical Association）遞件申請良好信譽證明，也就是能夠在國外執業的文件。今年1月至8月，已有1402名醫生出國。

土耳其醫學會公衛專家及分析師表示，醫生之所以出走，土耳其經濟崩盤及針對醫療專業人員的暴力事件增加是主因。根據官方數據，今年8月的通膨率再次創下新高來到79.6%；然而，土耳其非政府組織「通貨膨脹研究小組」（Inflation Research Group）指出，通膨實際上已飆至176%。

這批醫生過去一年曾五度罷工抗議，並警告「由於我們無力支付租金，家庭保健中心正處於關閉邊緣」。對此，土耳其總統厄多安則回應，「我在這裡公開表示：如果他們想離開，就讓他們走。我們將雇用剛畢業的學生代替。」

土耳其公衛學者帕拉（Kayıhan Pala）質疑，「把有20年經驗及知識的醫生與剛起步的年輕醫生相較，令人無法接受，還會降低醫學品質」。

土耳其醫學會祕書長布盧特（Vedat Bulut）指出，土耳其醫療專業人員被視為廉價勞力。今年7月6日，一名男子不滿母親於手術中過世，一槍將醫生擊斃。根據土耳其在野黨共和人民黨（CHP）報告，去年有1萬1942名醫護人員遭受暴力後求助，2021年則增至2萬9826人。

土耳其衛生部的年度報告指出，2020年檢察官調查約7000起相關事件，其中只有10%的醫療人員獲得衛生部的法律援助。

醫學 手術 刺胳針

上一則

疫情爆發後 倫敦金融城1/7餐廳酒吧歇業

下一則

2英首相候選人 端牛肉阻蘇格蘭獨立

延伸閱讀

澤倫斯基、厄多安、聯合國秘書長 將3邊會談

澤倫斯基、厄多安、聯合國秘書長 將3邊會談
通膨衝擊 阿拉斯加最嚴重 紐約「影響反而小」

通膨衝擊 阿拉斯加最嚴重 紐約「影響反而小」
土耳其專家示警疫情恐於秋天再起 籲備妥口罩

土耳其專家示警疫情恐於秋天再起 籲備妥口罩
土耳其幫俄國規避制裁？歐盟警告將懲罰

土耳其幫俄國規避制裁？歐盟警告將懲罰

熱門新聞

日本秋篠宮文仁親王長女真子公主（左）去年10月與小室圭（右）完成結婚登記，脫離皇室成為平民，改名「小室真子」，小室夫婦隨後移居美國。美聯社

真子公主傳或緊急返日 小室圭恐再落榜 夫婦面臨3困境

2022-08-15 09:28
巴爾幹半島國家蒙特內哥羅西部城鎮切提涅驚傳大規模槍擊事件，至少造成11人喪生。圖為消防員趕到現場，一具遇害者屍體已經用布蓋著。(美聯社)

蒙特內哥羅發生大規模槍擊案 至少11人喪生

2022-08-13 14:18
阿富汗官員和神學士消息人士透露，神學士宗教領袖哈卡尼（圖）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生。圖／取自Twitter@ghulamabbasshah

塑膠義肢藏炸藥 神學士宗教領袖哈卡尼遇襲亡

2022-08-12 10:11
巴黎近日傳出一名美國遊客在市中心的公共廁所被一名23歲的男子性侵，隨後該男子收到指控並被羈押候審，這起案件在被認為是安全的巴黎河濱地區引起譁然。(美聯社)

假期變調 美國女遊客巴黎河畔上公廁「竟遭闖入性侵」

2022-08-10 20:44
愛沙尼亞外交部長Hanno Pevkur(中)11日在哥本哈根參加一場關於烏克蘭的活動。(Getty Images)

拉脫維亞、愛沙尼亞退出 中國中東歐合作機制僅剩14+1

2022-08-11 15:01
2013年時任以色列總理內唐亞胡(左)造訪北京，與中國國家主席習近平會面。(Getty Images)

以色列前國安顧問專文：轉離北京的時刻到了

2022-08-11 13:47

超人氣

更多 >
林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂

林心如靠霍建華肩度假放閃 46歲曬比基尼身材太狂
超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此

超安全且優於定存 巴菲特公司75%的錢停泊在此
社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本

社安金調漲趕不上通膨 這10大支出吃掉退休老本
鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池

鋰電池火災今年已126起 紐約市府機關擬禁放電單車電池
中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞

中國命令科技巨頭交出演算法 外媒驚：前所未聞