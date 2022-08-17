低薪、暴力 土耳其醫師爆發移民潮

土耳其醫生薪資普遍低，居高不下的通膨恐怕使醫生瀕臨貧窮線，加上針對醫療專業人員的語言、肢體暴力事件增加等一波波推力，今年預計有3000名醫生申請可赴國外執業的證照，比2012年的人數高出50倍。

國際醫學 期刊「刺胳針 」（The Lancet）13日刊文指出，2012年，僅59名醫生向土耳其醫學會（Turkish Medical Association）遞件申請良好信譽證明，也就是能夠在國外執業的文件。今年1月至8月，已有1402名醫生出國。

土耳其醫學會公衛專家及分析師表示，醫生之所以出走，土耳其經濟崩盤及針對醫療專業人員的暴力事件增加是主因。根據官方數據，今年8月的通膨率再次創下新高來到79.6%；然而，土耳其非政府組織「通貨膨脹研究小組」（Inflation Research Group）指出，通膨實際上已飆至176%。

這批醫生過去一年曾五度罷工抗議，並警告「由於我們無力支付租金，家庭保健中心正處於關閉邊緣」。對此，土耳其總統厄多安則回應，「我在這裡公開表示：如果他們想離開，就讓他們走。我們將雇用剛畢業的學生代替。」

土耳其公衛學者帕拉（Kayıhan Pala）質疑，「把有20年經驗及知識的醫生與剛起步的年輕醫生相較，令人無法接受，還會降低醫學品質」。

土耳其醫學會祕書長布盧特（Vedat Bulut）指出，土耳其醫療專業人員被視為廉價勞力。今年7月6日，一名男子不滿母親於手術 中過世，一槍將醫生擊斃。根據土耳其在野黨共和人民黨（CHP）報告，去年有1萬1942名醫護人員遭受暴力後求助，2021年則增至2萬9826人。

土耳其衛生部的年度報告指出，2020年檢察官調查約7000起相關事件，其中只有10%的醫療人員獲得衛生部的法律援助。